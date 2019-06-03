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РИА Новости

На Урале обвиняемый в изнасилованиях и убийстве получил пожизненный срок

Вчера, 09:28
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© СУ СКР по Свердловской областиДмитрий Баласов, обвиняемый в серии изнасилований, нападений и одном убийстве, на заседании суда в Екатеринбурге
Дмитрий Баласов, обвиняемый в серии изнасилований, нападений и одном убийстве, на заседании суда в Екатеринбурге
© СУ СКР по Свердловской области
Дмитрий Баласов, обвиняемый в серии изнасилований, нападений и одном убийстве, на заседании суда в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд в понедельник приговорил к пожизненному лишению свободы Дмитрия Баласова по обвинению в убийстве девушки и 32 преступлениях против половой свободы, сообщает региональная прокуратура.
"Свердловский областной суд назначил Дмитрию Баласову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого гражданские иски потерпевших о компенсации им морального и материального ущерба", – говорится в сообщении.
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Ранее государственный обвинитель просил назначить обвиняемому пожизненный срок. По информации региональной прокуратуры, мужчина, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, после освобождения в 2009 году вновь совершил аналогичные действия, в основном в районе автомобильных мостов и транспортных развязок в Екатеринбурге.
Так, в декабре 2009 года он между проезжей частью дублера Сибирского тракта и железнодорожными путями встретил 24-летнюю девушку, которая шла из продуктового магазина в сторону станции. Обвиняемый попытался ее изнасиловать, но из-за активного сопротивления не смог этого сделать, после чего, сообщили в прокуратуре, из мести нанес ей ножом не менее 15 ударов в и задушил жертву поясом куртки.
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Всего мужчина с 2009 по 2014 год совершил 32 преступления против половой свободы, по уголовному делу проходят 12 потерпевших, уточнили в надзорном ведомстве.
Руководитель третьего отдела по особо важным делам СКР по Свердловской области Александр Сапегин уточнил журналистам, что первый установленный преступный эпизод произошел вечером 19 декабря 1992 года, когда мужчина в парке у дома по улице Сибирский тракт в Екатеринбурге изнасиловал несовершеннолетнюю на тот момент девушку 1977 года рождения.
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Задержан обвиняемый был лишь 11 января 2018 года в городе Полевской. Им, по информации СУСК, оказался местный житель 1970 года рождения, который до задержания официально нигде не был трудоустроен, постоянного места жительства после освобождения из колонии не имел.
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