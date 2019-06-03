Сухопутные войска проведут шесть учений с иностранными армиями в 2019 году

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения Сухопутных войск России проведут в 2019 году шесть учений совместно с армиями других стран, причем только одно пройдет на территории РФ, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.
"В соответствии с планом подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации на 2019 год спланировано шесть совместных военных учений тактического уровня с подразделениями сухопутных войск армий иностранных государств. На территории Российской Федерации состоится одно совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2019", - сказал Салюков в интервью газете Вооруженных Сил РФ "Красная звезда".
За пределами России военнослужащие Сухопутных войск примут участие в российско-монгольском учении "Селенга-2019", совместном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2019", российско-египетских маневрах "Стрела дружбы – 2019", российско-индийском межвидовом учении "Индра-2019", а также в учении совместно с Лаосом.
Салюков подчеркнул, что "совместные военные учения, проводимые с армиями иностранных государств, носят дружественный характер и нацелены на решение антитеррористических задач", добавив, что в этом году в ходе учений планируется отработать новые приёмы и способы действия подразделений.