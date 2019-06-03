Отловщики объяснили экскурсии в "китовую тюрьму"

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Компании-отловщики косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, объяснили экскурсии на их базу соглашением, подписанным с властями региона и учеными.

В понедельник зоозащитница Нина Зырянова сообщила , что бесплатные экскурсии для детей проходят в "китовой тюрьме". Она рассказала, что ей удалось снять на видео прибытие в бухту групп взрослых с детьми. Видео и фото опубликовано в ее аккаунте в Instagram. На них видно, как десятки детей в сопровождении взрослых проходят на территорию "китовой тюрьмы" и идут к вольерам. Ранее российские и иностранные ученые, в том числе группа исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто, рекомендовали начать реадаптацию животных для скорейшего выпуска, в том числе начать кормить их без присутствия людей и в целом ограничить контакт с человеком.

"Предприятия, получившие квоты на вылов мормлеков в культурно-просветительских целях, проводят культурно-просветительскую деятельность согласно планам, которые были утверждены Росрыболовством при выдаче квот. Экскурсии в центр адаптации предусматривают соглашение, подписанное с властями региона", - сказал РИА Новости представитель компании "Афалина".

По его словам, экскурсии проводили для детей из находкинских детских садов.

"Все компании продолжают исполнять трехстороннее соглашение между компаниями учеными и администрацией Приморского края, одним из пунктов которого предписывает проводить культурно-просветительскую работу с населением", - добавил собеседник.

Комментарием администрации Приморья и ВНИРО РИА Новости пока не располагает.

В марте власти Приморья, консилиум ученых и компании, которые держат косаток и белух, подписали соглашение о сотрудничестве для реализации поручений вице-премьера Алексея Гордеева. Ранее Гордеев провел совещание по судьбе морских млекопитающих, по итогам которого было поручено разработать план действий для выпуска животных.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.