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РИА Новости

Отловщики объяснили экскурсии в "китовую тюрьму"

Вчера, 09:22
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Компании-отловщики косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, объяснили экскурсии на их базу соглашением, подписанным с властями региона и учеными.
В понедельник зоозащитница Нина Зырянова сообщила, что бесплатные экскурсии для детей проходят в "китовой тюрьме". Она рассказала, что ей удалось снять на видео прибытие в бухту групп взрослых с детьми. Видео и фото опубликовано в ее аккаунте в Instagram. На них видно, как десятки детей в сопровождении взрослых проходят на территорию "китовой тюрьмы" и идут к вольерам. Ранее российские и иностранные ученые, в том числе группа исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто, рекомендовали начать реадаптацию животных для скорейшего выпуска, в том числе начать кормить их без присутствия людей и в целом ограничить контакт с человеком.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
23 мая, 12:23
Эксперт объяснила, почему китов надо выпустить из "тюрьмы" как можно скорее
"Предприятия, получившие квоты на вылов мормлеков в культурно-просветительских целях, проводят культурно-просветительскую деятельность согласно планам, которые были утверждены Росрыболовством при выдаче квот. Экскурсии в центр адаптации предусматривают соглашение, подписанное с властями региона", - сказал РИА Новости представитель компании "Афалина".
По его словам, экскурсии проводили для детей из находкинских детских садов.
"Все компании продолжают исполнять трехстороннее соглашение между компаниями учеными и администрацией Приморского края, одним из пунктов которого предписывает проводить культурно-просветительскую работу с населением", - добавил собеседник.
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23 мая, 10:53
В команде Кусто ответили на слова владельца косаток из "китовой тюрьмы"
Комментарием администрации Приморья и ВНИРО РИА Новости пока не располагает.
В марте власти Приморья, консилиум ученых и компании, которые держат косаток и белух, подписали соглашение о сотрудничестве для реализации поручений вице-премьера Алексея Гордеева. Ранее Гордеев провел совещание по судьбе морских млекопитающих, по итогам которого было поручено разработать план действий для выпуска животных.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Жан-Мишель Кусто посетил китовую тюрьму в Приморье. 6 апреля 2019
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Для животных из "китовой тюрьмы" нужен особый план, сообщил советник Кусто
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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