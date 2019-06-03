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РИА Новости

В "китовую тюрьму" в Приморье стали водить детские экскурсии

Вчера, 06:35
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн — РИА Новости. Бесплатные экскурсии для детей проходят в "китовой тюрьме" в Приморье, где держат косаток и белух, сообщила РИА Новости зоозащитница Нина Зырянова.
Она рассказала, что ей удалось снять на видео прибытие в "китовую тюрьму" групп взрослых с детьми. Видео и фото опубликовано в ее аккаунте в инстаграме. На них видно, как десятки детей в сопровождении взрослых проходят на территорию "китовой тюрьмы" и идут к вольерам.

"Двое человек из этой группы сказали, что сюда привезли детсадовцев из Находки. По их словам, представители "китовой тюрьмы" приезжали к ним и приглашали детей на бесплатную экскурсию", — сказала Зырянова.

Она предположила, что бесплатные экскурсии проводятся для того, чтобы животные привыкали к присутствию людей. Зырянова отметила, что один из сотрудников центра предупреждал входящих, что съемка внутри запрещена. "Там было около 100 взрослых и детей", — отметила собеседница.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
1 июня, 08:00
Косаток и белух отказываются выпускать из "китовой тюрьмы" в Приморье
Комментарием администрации Приморья РИА Новости пока не располагает. В компании-отловщике "Афалина" РИА Новости сообщили, что руководство пока не будет комментировать факт проведения экскурсий.
Ранее российские и иностранные ученые, в том числе группа исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто, рекомендовали начать реадаптацию животных для скорейшего выпуска, в том числе начать кормить их без присутствия людей и в целом ограничить контакт с человеком.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток; за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент России Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента Российской Федерации. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
31 мая, 10:15
Суд частично удовлетворил иск о выпуске косаток из "китовой тюрьмы"
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