Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116

Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Количество раненных при взрывах в Дзержинске выросло до 116 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В том числе один ребенок", — уточнил собеседник.

В больницах остаются 18 из 89 обратившихся за медицинской помощью, рассказали агентству в пресс-службе правительства региона.

"Семнадцать человек находятся на лечении в БСМП Дзержинска, один человек — в госпитале ветеранов войн. В состоянии одного пациента, поступившего в тяжелом состоянии, на сегодняшний день наблюдается улучшение. Обратившиеся за последние сутки в госпитализации не нуждаются", — пояснил источник.

В субботу 1 июня в цеху по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" в Нижегородской области произошли три взрыва. По данным МЧС, после этого начался пожар на площади 100 квадратных метров.

Информации о погибших нет. В результате ЧП повреждено остекление более 450 зданий, в том числе 32 школ и 55 детских садов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Два месяца назад, 4 апреля, в цеху по производству взрывчатки того же предприятия прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Затем загорелась сухая трава, но обошлось без пострадавших.