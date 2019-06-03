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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116

Вчера, 09:18
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Количество раненных при взрывах в Дзержинске выросло до 116 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В том числе один ребенок", — уточнил собеседник.

В больницах остаются 18 из 89 обратившихся за медицинской помощью, рассказали агентству в пресс-службе правительства региона.
"Семнадцать человек находятся на лечении в БСМП Дзержинска, один человек — в госпитале ветеранов войн. В состоянии одного пациента, поступившего в тяжелом состоянии, на сегодняшний день наблюдается улучшение. Обратившиеся за последние сутки в госпитализации не нуждаются", — пояснил источник.
Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
2 июня, 01:46
Ущерб от взрывов на заводе в Дзержинске оценивается в миллионы рублей
В субботу 1 июня в цеху по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" в Нижегородской области произошли три взрыва. По данным МЧС, после этого начался пожар на площади 100 квадратных метров.
Информации о погибших нет. В результате ЧП повреждено остекление более 450 зданий, в том числе 32 школ и 55 детских садов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Два месяца назад, 4 апреля, в цеху по производству взрывчатки того же предприятия прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Затем загорелась сухая трава, но обошлось без пострадавших.
ГосНИИ "Кристалл" входит в оборонно-промышленный комплекс, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ по созданию взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаниям, транспортировке и утилизации.
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
2 июня, 06:00
Власти рассказали о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске
1596845355
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)
Популярные комментарии
СМИ уже пишут статьи о том, что весьма полезно носить образок святого на случай катастрофы или теракта. Наверняка эти же образки должны помочь человеку пережить укус клеща. Ну а если не переживёт - тоже не страшно, увидит зато в раю любимого святого.
3 июня, 11:50
gb696
1750027
главное что погибших нет! Надеюсь не повторится как было с SSJ100////
3 июня, 10:00
Василий Чехов
510026
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