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РИА Новости

СК возбудил дело после смерти школьника в лагере на зарядке в Приамурье

Вчера, 07:35
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти школьника, который скончался в приамурском детском лагере "Колосок" во время утренней зарядки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Амурской области.
Ранее стало известно, что в воскресенье, во второй день смены в "Колоске", во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения. Медики оказали необходимые реанимационные мероприятия, но безуспешно. Точная причина смерти устанавливается.
"Дело возбуждено по статье 109 части 1 - причинение смерти по неосторожности. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего",- сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
Ранее пресс-секретарь администрации города Благовещенска Екатерина Касимова сообщила агентству, что школьник был воспитанником отделения легкой атлетики и находился в лагере в рамках спортивной смены, которую организовала областная спортивная школа.
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