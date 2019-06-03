СК возбудил дело после смерти школьника в лагере на зарядке в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти школьника, который скончался в приамурском детском лагере "Колосок" во время утренней зарядки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Амурской области.

Ранее стало известно, что в воскресенье, во второй день смены в "Колоске", во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения. Медики оказали необходимые реанимационные мероприятия, но безуспешно. Точная причина смерти устанавливается.

"Дело возбуждено по статье 109 части 1 - причинение смерти по неосторожности. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего",- сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.