Скончавшийся в приамурском лагере мальчик занимался легкой атлетикой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн - РИА Новости. Школьник, который скончался в приамурском детском лагере, был воспитанником отделения легкой атлетики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации Благовещенска Екатерина Касимова.
"Он является учеником одной из общеобразовательных школ, но конкретно в лагере он был в рамках спортивной смены, которую организовывала областная спортивная школа для ребят, которые у них занимаются. Он был воспитанником отделения легкой атлетики", - рассказала Касимова РИА Новости.
Ранее стало известно, что в воскресенье, во второй день смены, в детском оздоровительном лагере "Колосок" во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения. Медики оказали необходимые реанимационные мероприятия, но безуспешно. Точная причина смерти устанавливается, проводятся следственные мероприятия.
В управлении СК по Амурской области пообещали позже сообщить информацию о произошедшем.