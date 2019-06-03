Скончавшийся в приамурском лагере мальчик занимался легкой атлетикой

"Он является учеником одной из общеобразовательных школ, но конкретно в лагере он был в рамках спортивной смены, которую организовывала областная спортивная школа для ребят, которые у них занимаются. Он был воспитанником отделения легкой атлетики", - рассказала Касимова РИА Новости.