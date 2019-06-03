Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн — РИА Новости. В детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области скончался подросток, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Трагедия произошла в воскресенье во время утренней зарядки.

"Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи лагеря оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако ребенок скоропостижно скончался", — сообщили в пресс-службе.

Мальчик 2005 года рождения был в лагере в рамках спортивной профильной смены, он занимался легкой атлетикой.

После происшествия СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По данным ведомства, смерть наступила предположительно в результате сердечного заболевания.