Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
"Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?" — цитирует агентство градоначальника.
По его словам, такие переговоры — запрос населения Украины.
"Это социология такова, что нужны прямые переговоры", — добавил Кернес.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском" (Россия, Франция, Германия, Украина).
В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Россией и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня в Донбассе удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве Москвы и ОБСЕ.
Власти России не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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