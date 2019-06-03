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РИА Новости

Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией

Вчера, 03:25
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© РИА Новости / Сергей Козлов / Перейти в фотобанкМэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес
© РИА Новости / Сергей Козлов
Перейти в фотобанк
Мэр Харькова Геннадий Кернес. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".

"Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?" — цитирует агентство градоначальника.

По его словам, такие переговоры — запрос населения Украины.
"Это социология такова, что нужны прямые переговоры", — добавил Кернес.
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Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском" (Россия, Франция, Германия, Украина).
В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Россией и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня в Донбассе удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве Москвы и ОБСЕ.
Власти России не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Не надо стесняться
Вчера, 17:16
Не надо стесняться
18849129759
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Ситуация на УкраинеГеннадий КернесРоссияВ мире
Популярные комментарии
У украинцев есть единственный способ вести прямые переговоры с Россией. Присоединяйтесь к ДНР!
3 июня, 05:31
МНМирон Неделюсь
76121113
А он с израильским правительством этот вопрос провентилировал? А то как бы не пришлось опять задний ход давать, как в 2014.
3 июня, 05:35
СССергей Смирнов
30140112
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