Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией

"Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?" — цитирует агентство градоначальника.

В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Россией и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня в Донбассе удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве Москвы и ОБСЕ.