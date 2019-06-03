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РИА Новости

В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов

Вчера, 03:06
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкКолбы в лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области
Колбы в лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Колбы в лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут пересмотрены или отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

"Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене", — сказал он.

Канцелярские принадлежности
Вчера, 08:45
Эксперт рассказал, зачем отменять советские ГОСТыВ России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Только таким образом и может развиваться экономика, считает эксперт Игорь Ковалев. Свое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.
По его словам, с 2012 года "средний возраст" национального стандарта уже сократили с 21 до 17 лет. В 2021-м его планируется довести до 10-11 лет.
Согласно расчетам ведомства, использование обновленных стандартов подтолкнет предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Читайте полный текст интервью с главой Росстандарта >>
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Алексей АбрамовРосстандартРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Уже отменяли эти ГОСТы, теперь даже нормальных сарделек, пусть хоть таких, которые при Союзе называли "с бумагой" не купить нигде ни за какие деньги, а то, что продают, даже собаки не едят. Зато ненасытные хозяева мясокомбинатов наверное каждые выходные на Мальдивы мотаются. Иосиф Виссарионович за такое сразу расстрелял бы всех причастных и правильно сделал бы.
3 июня, 04:01
ММихаил
661215415
когда качество мешало развитию экономики?Или молочко на пальмовом масле решили легализовать?
3 июня, 03:58
Олег Иванов
658411511
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