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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии нанесли удар по военному аэродрому

Вчера, 02:16
2307
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Военная база Т-4 в сирийской провинции Хомс подверглась ракетному обстрелу. Соответствующую информацию распространило агентство САНА.
По данным агентства, сирийские силы противовоздушной обороны смогли сбить две вражеские ракеты. Источник САНА отмечает, что удар был нанесен израильскими военными.
Местный источник РИА Новости также сообщил о мощных взрывах, прогремевших в западной части аэродрома, и последовавшем пожаре. По его словам, удар нанес Израиль, в результате погиб один человек, еще двое ранены. Поврежден склад боеприпасов, нанесен материальный ущерб зданиям и технике.
Израильские власти пока никак не прокомментировали информацию о своей причастности к обстрелу.
В 2018 году этот аэродром уже подвергался атакам со стороны Армии обороны Израиля.
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Удар по предместьям Кунейтры

Израильские вооруженные силы неоднократно наносили удары по объектам в Сирии. Власти страны объясняют такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.
Так, второго июня Израиль нанес ракетный удар по восточным предместьям города Кунейтра, в результате погибли трое военнослужащих сирийской армии, семь получили ранения. Удар, по данным САНА, был нанесен в 04.10 по местному времени (совпадает с московским). Были запущены несколько ракет, помимо погибших и раненых, имеется материальный ущерб.
Израильские военные заявили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории Арабской республики.
Удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как ранее вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой ими части оккупированных Голанских высот.
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Израильско-сирийские отношения

Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, оба государства находятся в состоянии войны. Две страны сражались в трех крупных войнах, а именно: Война за независимость Израиля в 1948, Шестидневная война в 1967 и Война Судного дня в 1973 году, также позже были вовлечены в Гражданскую войну в Ливане и в Ливанскую войну 1982 года.
Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а также по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений с момента создания каждого из них в середине XX века.
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4000812
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Война в СирииСирияИзраиль
Популярные комментарии
А где хваленные С-300? Столько шума было вокруг поставок комплексов в Сирию, а по итогу, как бомбили, так и бомбят.
3 июня, 04:09
Александр Разумов
3200015
Израильтяне умеют защищать свою страну.
3 июня, 06:00
С Саша Лебедев
2400008
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