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РИА Новости

Сервисы Google работают с перебоями

Вчера, 01:42
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© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Перебои наблюдаются в работе сервисов Google Cloud, YouTube и G Suite, снижена производительность приложений, сообщается на сайте Google Cloud Platform.
По данным Verge, причиной сбоев может быть проблема с сервисами Google Cloud, от которых зависят другие приложения.

"Мы наблюдаем высокий уровень перегрузки сети в восточной части США, что сказывается на нескольких сервисах в Google Cloud, G Suite и YouTube. Пользователи могут наблюдать низкую производительность или регулярно повторяющиеся ошибки. Мы полагаем, что определили первопричину перегрузки и ожидаем, что вскоре вернемся к нормальной работе", - говорится на сайте Google Cloud Platform.

Первые проблемы с сервисом облачных вычислений Google Compute Engine были зафиксированы 2 июня в 12.25 по тихоокеанскому времени США (22.25 мск), а проблемы с Google Cloud начались в 12.53 (22.53 мск).
По данным сайта Down Detector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, перебои в работе YouTube и Google Cloud наблюдались почти по всему миру. Так, у пользователей возникли проблемы в США, в странах Латинской Америки и Европы, на Ближнем Востоке, а также в некоторых районах Азии.
По данным Down Detector, 73% пользователей Google Cloud пожаловались на работу облачных сервисов, 18% испытали проблемы со входом, 8% зафиксировали проблемы с работой сайта.
Verge пишет, что также наблюдались сбои в работе Snapchat, Gmail, Viber, Nest, Discord и других сервисов.
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