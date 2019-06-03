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РИА Новости

Названы регионы — лидеры по социально-экономическому развитию

Вчера, 01:18
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Александр Вильф
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан стали лидерами рейтинга РИА Новости* по социально-экономическому положению регионов по итогам 2018 года. В аутсайдерах — Северный Кавказ и Дальний Восток.
В основу исследования вошли такие показатели, как масштаб и эффективность экономики, а также данные по бюджетной и социальной сферам.
На первом этапе рассчитывался балл региона (от одного до ста) по каждому показателю, на втором — по группе факторов (среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей), на третьем — интегральный рейтинговый балл (среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов).

Большинство регионов улучшили показатели

В 2018 году в большинстве регионов наблюдалась позитивная динамика социально-экономического развития, хотя в некоторых местах остаются проблемные точки.
Среднее значение интегрального рейтинга увеличилось с 39,4 по итогам 2017 года до 41,6 по итогам 2018 года, а медианное значение — с 39,6 до 40,0.
Это говорит об улучшении большинства показателей, учитываемых при составлении рейтинга.
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Число субъектов, интегральный рейтинг которых превышает 50 баллов, выросло с 20 по итогам 2017 года до 22 по итогам 2018-го, к ним добавились Липецкая (51,085) и Кемеровская (54,055) области.
При этом количество регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 17 до 12, свой результат улучшили Адыгея (26,991), Карелия (26,564), Костромская (26,154) и Псковская области (26,036) и Чечня (26,013).
"Результаты рейтинга также свидетельствуют, что в 2018 году разрыв в уровне социально-экономического развития регионов, занимающих верхние и нижние позиции рейтинга, несколько снизился, хотя по-прежнему остается очень высоким. Отношение максимального интегрального рейтингового балла к минимальному снизилось с 9,8 в 2017 году до 8,6 в 2018 году, а отношение среднего значения интегрального рейтингового балла первой пятерки регионов к последней пятерке рейтинга — с 6,3 до 6,1", — говорится в материалах исследования.
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Лидеры остались на своих местах

Первые места в рейтинге занимают Москва и Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов.
Еще у трех регионов — Ханты-Мансийского автономного округа, Московской области и Татарстана — интегральный балл выше 75. Эти регионы были в пятерке лидеров и в прошлом году. Они обеспечивают около 40 процентов суммарного валового регионального продукта.

"Регионы-лидеры стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтингового балла, который находится на довольно высоком уровне, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции и в среднесрочной перспективе. По крайней мере, это относится к первой пятерке", — поясняется в исследовании.

Значение интегрального рейтингового балла следующих в рейтинге регионов уже ниже 70.
Состав последней пятерки также не изменился. Последние места занимают высокодотационные регионы: Тува (10,21), Еврейская автономная область (12,593), Республика Алтай (13,814), Ингушетия (14,505) и Чукотский автономный округ (15,307).
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Лидеры роста

Лидером по росту интегрального рейтинга стали Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область, у которых его значение выросло более чем на шесть баллов.

"В 2018 году у Ханты-Мансийского автономного округа — Югры довольно существенно увеличился объем производства товаров и услуг, повысились доходы консолидированного бюджета, снизился уровень долговой нагрузки, сократился уровень безработицы и улучшился ряд других показателей. Отметим, что в 2018 году в регионе впервые за много лет произошло увеличение добычи нефти", — уточняют эксперты.

В Тюменской области также улучшилось большинство показателей, среди которых объем производства товаров и услуг, инвестиции в основной капитал, доходы консолидированного бюджета и уровень безработицы.
Еще у четырех регионов рейтинг вырос более чем на пять баллов. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Ленинградская, Оренбургская и Кемеровская области. Все по росту рейтингового балла входят в первую тридцатку, почти у всех интегральный рейтинг превышает 50 баллов, также у всех наблюдается рост позиций.
"Примечательно, что за исключением Ленинградской и Кемеровской областей, экономика всех вышеперечисленных регионов имеет нефтегазодобывающий характер", — сказано в исследовании.
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Рост по позициям

Лидером по росту позиций в 2018 году стала Карелия, которая поднялась на восемь мест и заняла 68-ю строчку.
"Повышению позиций в рейтинге Республики Карелия в значительной степени способствовало улучшение бюджетных показателей. Доходы консолидированного бюджета республики выросли по сравнению с 2017 годом на 32,3 процента, а уровень долговой нагрузки существенно снизился. Кроме того, в республике вырос объем производства товаров и услуг, снизилась задолженность по налогам, сократилась младенческая смертность", — сообщают аналитики.
Также на шесть мест поднялась Калининградская область, она заняла 35-ю позицию.

"Это стало следствием роста инвестиций в основной капитал, увеличения объемов производства товаров и услуг, сокращения задолженности по налогам, роста доходов консолидированного бюджета, снижения уровня безработицы", — говорится в пояснениях к итогам рейтинга.

Ярославская область "выросла" на шесть позиций и заняла 37-ю строку. Там улучшились многие социально-экономические показатели — объемы производства товаров и услуг, выросла доля прибыльных предприятий, сократилась задолженность по налогам, повысились доходы бюджета, сократилась безработица, снизилась младенческая смертность.
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Снижение в рейтинге

Снизился интегральный рейтинг только у шести регионов: Рязанской и Мурманской областей, Алтайского края, Пензенской области, Марий Эл и Курганской области. При этом подчеркивается, что падение было несущественным.
Более чем на один балл снижение зафиксировано только в Марий Эл. В результате республика опустилась на девять позиций и заняла 73-ю строчку.

"Снижение рейтингового балла и как следствие снижение позиций Республики Марий Эл было обусловлено сокращением доли прибыльных предприятий, снижением налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, повышением уровня долговой нагрузки, ростом младенческой смертности. Вместе с тем в республике в 2018 году наблюдались и позитивные тенденции, в частности, увеличились инвестиции в основной капитал, сократилась безработица", — объясняют авторы исследования.

На пять и более мест снизились позиции только у двух регионов — у Кировской области, которая заняла 57-ю позицию (минус шесть мест), и у Рязанской области, которая опустилась на 43-ю строку (минус пять позиций).
"Однако интегральный рейтинг (у Кировской области. — Прим. ред.) даже немного повысился на 0,01 балла. Таким образом, ухудшение позиций области было обусловлено не ухудшением показателей, учитываемых при расчете рейтинга, а тем фактором, что у ряда других регионов наблюдались более существенные темпы роста, в результате чего они опередили Кировскую область по значению интегрального рейтинга", — отмечается в материалах исследования.
Этим же фактором в значительной степени определяется и снижение позиции Рязанской области, у которой значение интегрального рейтинга опустилось всего на 0,46 балла.
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Ожидания

Эксперты полагают, что в следующем году экономическая ситуация вряд ли существенно поменяется: инвестиционный и потребительский спрос демонстрируют вялую динамику, частный капитал — как отечественный, так и зарубежный — пассивен в своих проявлениях.
"Поэтому вряд ли можно ожидать значимых изменений в рейтинге, в особенности в его верхней и нижней частях, однако вполне возможны небольшие изменения в средней части", — подводят итог аналитики.
* Рейтинг подготовило рейтинговое агентство "РИА Рейтинг" по заказу РИА Новости.
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