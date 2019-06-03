Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа раскритиковал заявления Катара по финальным документам саммитов, которые прошли в Мекке в минувшую пятницу, и назвал слабым катарское участие в прошедших встречах, сообщило официальное информационное агентство островного государства Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа раскритиковал заявления Катара по финальным документам саммитов, которые прошли в Мекке в минувшую пятницу, и назвал слабым катарское участие в прошедших встречах, сообщило официальное информационное агентство островного государства BNA

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тан ранее заявил, что Катар не согласен с рядом положений принятых в Мекке заявлений по итогам саммитов лидеров стран Персидского залива и стран, входящих в Лигу арабских государств. По его словам, при составлении этих заявлений никто не консультировался с Дохой по упомянутым там формулировкам, хотя такая политика противоречит протоколу проведения саммитов, когда перед утверждением итоговых документов проходит их обсуждение экспертами.

Согласно агентству, глава МИД Бахрейна считает, что оговорки Катара по заявлениям свидетельствуют о том, что для Дохи укрепление отношений со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССГАПЗ) больше не имеет высокого приоритета. По его словам, участие Катара в саммите было очень слабым и не соответствовало важности встречи и опасности ситуации в регионе.

Министр также отметил, что связь Катара со странами залива стала очень слабой, Доха выбрала линию противоречия с ними и не желает найти решение кризиса в отношениях, однако это не отвечает интересам братского катарского народа, который останется неотъемлемой частью сообщества Персидского залива.

В пятницу рано утром в саудовской Мекке завершились встречи в верхах лидеров арабских стран, которые приняли резкие заявления в отношении Ирана. Наиболее резкой антииранской риторикой отличились в своей резолюции лидеры стран Персидского залива, которые потребовали от мирового сообщества предпринять действия для прекращения иранской ядерной и ракетной программ.