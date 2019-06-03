Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T00:54Z
https://ria.ru/20190603/1555195484.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/136432/82/1364328219_0:0:2879:1620_1036x0_80_0_0_fefd03a5e7f4f0cda1a71da351f62ce9.jpg
РИА Новости

Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке

Вчера, 00:54
465
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа. Архивное фото
Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа раскритиковал заявления Катара по финальным документам саммитов, которые прошли в Мекке в минувшую пятницу, и назвал слабым катарское участие в прошедших встречах, сообщило официальное информационное агентство островного государства BNA.
Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тан ранее заявил, что Катар не согласен с рядом положений принятых в Мекке заявлений по итогам саммитов лидеров стран Персидского залива и стран, входящих в Лигу арабских государств. По его словам, при составлении этих заявлений никто не консультировался с Дохой по упомянутым там формулировкам, хотя такая политика противоречит протоколу проведения саммитов, когда перед утверждением итоговых документов проходит их обсуждение экспертами.
Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани
2 июня, 22:58
Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
Согласно агентству, глава МИД Бахрейна считает, что оговорки Катара по заявлениям свидетельствуют о том, что для Дохи укрепление отношений со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССГАПЗ) больше не имеет высокого приоритета. По его словам, участие Катара в саммите было очень слабым и не соответствовало важности встречи и опасности ситуации в регионе.
Министр также отметил, что связь Катара со странами залива стала очень слабой, Доха выбрала линию противоречия с ними и не желает найти решение кризиса в отношениях, однако это не отвечает интересам братского катарского народа, который останется неотъемлемой частью сообщества Персидского залива.
Иран
31 мая, 05:44
Ирак не поддержал антииранское заявление арабских лидеров по итогам саммита
В пятницу рано утром в саудовской Мекке завершились встречи в верхах лидеров арабских стран, которые приняли резкие заявления в отношении Ирана. Наиболее резкой антииранской риторикой отличились в своей резолюции лидеры стран Персидского залива, которые потребовали от мирового сообщества предпринять действия для прекращения иранской ядерной и ракетной программ.
В начале июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и установили его транспортную блокаду. Потеряв возможности связи с внешним миром по суше и через воздушное пространство соседних государств, Катар укрепил свои отношения с Ираном, ставшей единственной из окружающих эмират стран, не отвернувшейся от него.
420102
КатарБахрейнВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116
Лента
новостей
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Лингвисты нашли новый союз в русском языке
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
В Саратовской области более 500 человек заболели геморрагической лихорадкой
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Что будет с ценами на бензин этим летом
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Nord Stream 2 AG уложила около 57% "Северного потока — 2"
Телеведущий Леонид Якубович
СМИ: Якубович проехал на внедорожнике по тротуару в Чебоксарах
Пляж курортного комплекса в Сочи
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили после поездки врио губернатора
Катар
Страны Персидского залива раскритиковали Катар за позицию по Ирану
Сотрудники центрального аппарата МВД расследуют гибель полицейских на Ямале
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34В SpaceX сообщили об успешном приводнении грузового корабля Dragon
01:29Боливия предложила Евросоюзу прислать наблюдателей на президентские выборы
01:25Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
Лента новостейМолния