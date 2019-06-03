Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Карнавал, клубника по 60 рублей за килограмм и 13 пляжей, над которыми развеваются голубые флаги, — летний сезон в Сочи открыт. Об отдыхе на горно-морском курорте и о том, почему в России так мало пляжей удостоились международного экологического признания, — в материале РИА Новости.

Миллионы гостей

В этом году Сочи рассчитывает принять примерно четыре миллиона туристов. "Хоть мы и круглогодичный многофункциональный курорт, тем не менее самый важный сезон — летний пляжный, — рассказал мэр Анатолий Пахомов. — Одномоментно в городе находятся 200 тысяч гостей".

Туристов ждет множество новинок: первый информационно-курортный центр, навигационная система по городским пешеходным маршрутам, смарт-карты и интеллектуальное мобильное приложение для туристов с широким спектром услуг, возможностью онлайн- и офлайн-покупок со скидками и кешбэком. Но главное — море. В прошлом году шесть пляжей Большого Сочи получили голубой флаг, в этом — уже 13.

Международный сертификат "Голубой флаг" присуждается с 1987 года некоммерческой организацией Фонд экологического образования (FEE) за соответствие высоким стандартам качества.

Голубые флаги развеваются над детским пляжем "Чайка", пляжами "Приморский", "Ривьера", "Взморье", "Камелия", "Приморский-1", пляжами санаториев "Заполярье", "Юг", отелей "Бархатные сезоны" и Radisson Paradise, курорта "Роза Хутор", а также над пляжной территорией в районе турбазы "Чайка" и пляжем имени Мориса Тореза.

Придется приспустить

"Все российские пляжи, которые подавали заявки, оказались достойными сертификатов. Думаю, в следующем году их станет еще больше", — говорит представитель национальной организации — оператора программы Галина Цветкова. Для получения "Голубого флага" должны соответствовать требуемым микробиологическим параметрам два десятка проб воды, сделанных в течение сезона или двух, предшествующих заявке.

По словам начальника черноморского пляжа "Роза Хутор" Кристины Вексельберг, воду проверяют регулярно, каждые десять дней, за месяц до открытия пляжа, в течение всего купального сезона и после его окончания.

Более того, как уточнила Галина Цветкова, если пляж получил сертификат, а во время сезона пробы воды не будут соответствовать критериям (например, из-за шторма), флаг придется приспустить.

В прошлом году международные эксперты высказали некоторые рекомендации, отметили недочеты. "Например, попросили не пользоваться моющими средствами в душевых. Где-то торчали какие-то штыри на пляже, где-то валялся мусор, окурки, — рассказывает Галина Цветкова. — Были проблемы с ориентацией карт, отсутствовали пиктограммы остановок общественного транспорта, парковок".

Пандусы и аквапарк

По словам юриста Александра Оробея, консультанта по подготовке документов для "Голубого флага", никаких трудностей с соответствием экологическим критериям в Сочи нет. "Прежде чем мы подали заявки, проконсультировались с Роспотребнадзором, показали пробы воды и уточнили, пройдем ли мы. Вода соответствовала всем критериям", — объясняет он. Главная сложность — организация безбарьерной среды, абсолютной доступности для инвалидов.

Помимо чистой воды, требуется служба спасения. Также должна быть организована неотложная медицинская помощь.

Кроме того, пляжи с голубыми флагами обязаны установить стенды с информацией об особо охраняемых природных территориях поблизости (если они есть), Черном море, а также провести пять экологических мероприятий за сезон. Это может быть показ фильма, игра, конкурс.

"Комфортные лежаки, зонты и теневые аэрарии, индивидуальные шатры, полотенца, раздевалки, — перечисляет Кристина Вексельберг. — Для детей — мини-аквапарк и детский клуб, где предложат поучаствовать в увлекательных мастер-классах и развлекательных программах. Для любителей понырять оборудованы специальные понтоны, планируем открыть и плавающий аквапарк".

На всех пляжах с флагами хватает развлечений. Сами пляжи бесплатные, коммерция допускается лишь относительно дополнительной инфраструктуры и в сфере услуг. Как уточнили представители пляжа "Камелия", голубой флаг для них очень важен, ведь многие отдыхающие руководствуются оценками Фонда экологического образования. "Так гости будут знать, что сделали правильный выбор", — поясняют специалисты.

На выбор не повлияет

Правда, в туроператорских компаниях говорят, что голубой флаг на выбор туристов не влияет — мало кто слышал о таких российских пляжах. "Цены за счет этого статуса, скорее всего, повысятся. Но не сразу, а постепенно, в течение сезона, — полагают в пресс-службе национального туроператора. — Все отели, пансионаты поблизости от таких пляжей продаются успешно. Качество обслуживания, лечебная база, детская анимация, выгодные спецпредложения и действительно адекватная стоимость — все это интересно потребителю".

© Фото : Пресс-служба Radisson Hotel Group Пляж у отеля © Фото : Пресс-служба Radisson Hotel Group Пляж у отеля

"Пляж с голубым флагом — хорошая новость, но туристы чаще выбирают место размещения: отель или пансионат, в котором хотели бы жить, — подтверждает генеральный директор крупного туроператора Сергей Ромашкин. — Они обычно уверены, что море везде одинаково, не может быть, что здесь — чистое, а рядом, в 20 метрах, — нет". По словам эксперта, пляжи с экологическим сертификатом свидетельствуют о том, что администрация курорта заботится о чистоте и благоустройстве берега.