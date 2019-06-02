НАТО продолжит создание авиабазы в албанском городе, носившем имя Сталина

БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в воскресенье в Тиране, что альянс продолжит реализацию программы по созданию в Албании современной натовской авиабазы, бюджет на это выделен.

Ранее НАТО приняла решение о строительстве первой авиабазы на западных Балканах в центральной Албании на месте старого военного аэродрома в городе Кучова (с 1950 по 1990 годы – город Сталин) в округе Берат.

"НАТО привержена безопасности Албании. Мы инвестируем 51 миллион евро в модернизацию существующих объектов на авиабазе в Кучове, включая проекты по хранению и логистике топлива. Это поможет всем нам быть более эффективными, более безопасными. И это показывает, как НАТО через свои инвестиционные программы вкладывается в такие страны НАТО, как Албания", - заявил он по итогам встречи с албанским премьером Эди Рама.

По его словам, альянс "продолжит эту программу, как и запланировано, и политические события на это не влияют". "Потому что то решение было принято на основе рекомендаций нашего военного командования, нашего военного планирования", - отметил он. Запись выступления распространила пресс-служба альянса.

Протесты оппозиции продолжаются в Албании несколько месяцев. Глава Демократической партии Люльзим Баша ранее обвинил в насилии главу правительства, заявив, что тот "развязал войну против собственного народа", и назвал нынешнее правительство "криминальной хунтой". Лидер оппозиции пообещал продолжить борьбу до ухода Социалистической партии от власти.

Отвечая на вопросы местных журналистов о возможном "российском влиянии" на прошедшие в последние месяцы в Сербии, Албании и Черногории протесты оппозиции, генсек НАТО переадресовал право комментировать ситуацию в Албании премьеру этой страны.

"Что касается ситуации в Албании, то я оставлю комментировать это премьеру. Но любые попытки влиять и вмешиваться во внутренние демократические процессы всегда неприемлемы", - сказал Столтенберг.