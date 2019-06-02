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РИА Новости

НАТО продолжит создание авиабазы в албанском городе, носившем имя Сталина

Вчера, 21:27
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БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в воскресенье в Тиране, что альянс продолжит реализацию программы по созданию в Албании современной натовской авиабазы, бюджет на это выделен.
Ранее НАТО приняла решение о строительстве первой авиабазы на западных Балканах в центральной Албании на месте старого военного аэродрома в городе Кучова (с 1950 по 1990 годы – город Сталин) в округе Берат.
"НАТО привержена безопасности Албании. Мы инвестируем 51 миллион евро в модернизацию существующих объектов на авиабазе в Кучове, включая проекты по хранению и логистике топлива. Это поможет всем нам быть более эффективными, более безопасными. И это показывает, как НАТО через свои инвестиционные программы вкладывается в такие страны НАТО, как Албания", - заявил он по итогам встречи с албанским премьером Эди Рама.
По его словам, альянс "продолжит эту программу, как и запланировано, и политические события на это не влияют". "Потому что то решение было принято на основе рекомендаций нашего военного командования, нашего военного планирования", - отметил он. Запись выступления распространила пресс-служба альянса.
Приштина. Албанский флаг
6 августа 2018, 18:58
НАТО "мыло" Раму. Альянс создаст в Албании первую авиабазу на БалканахАвиабаза в этом регионе позволит Пентагону контролировать с воздуха не только Адриатическое и Средиземное моря. Черное море отсюда, по меркам боевой авиации – в двух шагах.
Протесты оппозиции продолжаются в Албании несколько месяцев. Глава Демократической партии Люльзим Баша ранее обвинил в насилии главу правительства, заявив, что тот "развязал войну против собственного народа", и назвал нынешнее правительство "криминальной хунтой". Лидер оппозиции пообещал продолжить борьбу до ухода Социалистической партии от власти.
Отвечая на вопросы местных журналистов о возможном "российском влиянии" на прошедшие в последние месяцы в Сербии, Албании и Черногории протесты оппозиции, генсек НАТО переадресовал право комментировать ситуацию в Албании премьеру этой страны.
"Что касается ситуации в Албании, то я оставлю комментировать это премьеру. Но любые попытки влиять и вмешиваться во внутренние демократические процессы всегда неприемлемы", - сказал Столтенберг.
Албания является членом Североатлантического альянса с апреля 2009 года.
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НАТОАлбанияЙенс СтолтенбергВ мире
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