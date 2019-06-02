ЛДПР выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Внеочередная конференция санкт-петербургского регионального отделения партии ЛДПР в воскресенье выдвинула кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга координатора партийного отделения Олега Капитанова, сообщается на сайте местного отделения ЛДПР.

"Второго июня на партийной конференции… Олег Александрович Капитанов выдвинут кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга от Либерально-демократической партии России. В настоящее время Капитанов занимает пост координатора санкт-петербургского регионального отделения партия, является руководителем фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении на сайте местного отделения ЛДПР.

Как уточнил РИА Новости представитель партии, Капитанов в воскресенье представит в санкт-петербургскую избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом в губернаторы.

Как сообщалось, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов стал первым кандидатом, подавшим документы о выдвижении в Горизбирком. Ранее, 25 мая, градоначальник на встрече с жителями Курортного района объявил, что решил участвовать в выборах главы города, а позднее заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, "чтобы быть независимым от тех или иных взглядов".

Как сообщал председатель Горизбиркома Виктор Миненко, период выдвижения и регистрации кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга начитается с 1 июня. Самовыдвиженцам необходимо собрать подписи 2% избирателей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, что составляет более 76 тысяч подписей. Помимо этого всем кандидатам необходимо представить в свою поддержку подписи 10% муниципальных депутатов.