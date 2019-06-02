В Москве нашли бездомную шведскую писательницу

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Москве недалеко от Киевского вокзала обнаружили бездомную, которая оказалась шведской писательницей. Об этом сообщает телеканал "360".

По информации телеканала, подданная Швеции Миа Йоханссон приехала в Россию в феврале этого года. Она снимала место в хостеле, пока не закончились деньги, и уже почти месяц живет под открытым небом. Продукты 58-летней женщине приносят неравнодушные москвичи.

По словам писательницы, ее ограбили во Франции, отобрав деньги, телефон и банковские карты и оставив лишь паспорт. После этого она якобы пересекла всю Европу и Украину, а прежде чем задержаться в Москве, побывала на Байкале и в Санкт-Петербурге.

Глава Федерации мигрантов Вадим Коженов, как утверждает телеканал, организовал для Йоханссон номер в хостеле, однако она отказалась от ночлега и вновь вернулась на улицу.

Писательница утверждает, что ей нужно улететь в Канаду, поскольку ее дочь живет в Ванкувере.

В Сети имеется упоминание о фантастическом романе Мии Йоханссон "Незаконченная дискуссия о Боге. Дневник путешественника по времени", изданном в 2012 году.