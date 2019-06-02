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РИА Новости

В Москве нашли бездомную шведскую писательницу

Вчера, 07:13
38271
© аккаунт Мии Йоханссон в FacebookМиа Йоханссон
Миа Йоханссон
© аккаунт Мии Йоханссон в Facebook
Миа Йоханссон. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Москве недалеко от Киевского вокзала обнаружили бездомную, которая оказалась шведской писательницей. Об этом сообщает телеканал "360".
По информации телеканала, подданная Швеции Миа Йоханссон приехала в Россию в феврале этого года. Она снимала место в хостеле, пока не закончились деньги, и уже почти месяц живет под открытым небом. Продукты 58-летней женщине приносят неравнодушные москвичи.
По словам писательницы, ее ограбили во Франции, отобрав деньги, телефон и банковские карты и оставив лишь паспорт. После этого она якобы пересекла всю Европу и Украину, а прежде чем задержаться в Москве, побывала на Байкале и в Санкт-Петербурге.
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Глава Федерации мигрантов Вадим Коженов, как утверждает телеканал, организовал для Йоханссон номер в хостеле, однако она отказалась от ночлега и вновь вернулась на улицу.
Писательница утверждает, что ей нужно улететь в Канаду, поскольку ее дочь живет в Ванкувере.
В Сети имеется упоминание о фантастическом романе Мии Йоханссон "Незаконченная дискуссия о Боге. Дневник путешественника по времени", изданном в 2012 году.
Также у писательницы есть Twitter-аккаунт, где содержится упоминание о Ванкувере, однако последняя запись в нем датирована 1 января 2015 года.
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МоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
похоже, у бедной женщины какое-то психическое заболевание. Надеюсь родные заберут ее.
2 июня, 08:09
Юля Веточкина
3600101
А что в Москве уже нет шведского посольства?
2 июня, 08:57
vovan buyvolov
2310000
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