Израиль назвал причину ракетного удара по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Израильские военные заявили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории Арабской республики.

Удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой ими части оккупированных Голанских высот.

"Израильские боевые самолеты и вертолеты атаковали несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии, включая две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, батарею ПВО SA-2", - говорится в релизе.

SA-2 - это принятое в западных странах обозначение зенитно-ракетного комплекса советского производства С-75.

Армия обороны Израиля предупредила, что считает сирийские власти ответственными за любые агрессивные действия с территории соседней страны и будет "решительно действовать" в подобных ситуациях.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху, также возглавляющий минобороны страны, заявил, что на совещании с силовиками отдал приказ о решительных действиях". "Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и будем реагировать с большой силой на любую агрессию против нас", - цитирует Нетаньяху канцелярия главы правительства.

Ранее сирийское госагентство САНА сообщило, что ПВО Сирии сбило израильские ракеты к югу от Дамаска, при этом в результате удара погибли трое военнослужащих, семеро получили ранения.ъ

Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе. Власти страны объясняют такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.