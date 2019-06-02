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РИА Новости
Война в Сирии

Израиль назвал причину ракетного удара по Сирии

Вчера, 07:02
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© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Израильские военные заявили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории Арабской республики.
Удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой ими части оккупированных Голанских высот.

"Израильские боевые самолеты и вертолеты атаковали несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии, включая две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, батарею ПВО SA-2", - говорится в релизе.

SA-2 - это принятое в западных странах обозначение зенитно-ракетного комплекса советского производства С-75.
Армия обороны Израиля предупредила, что считает сирийские власти ответственными за любые агрессивные действия с территории соседней страны и будет "решительно действовать" в подобных ситуациях.
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Сирии
Вчера, 05:16
При ракетном обстреле в Сирии погибли трое военных
Израильский премьер Беньямин Нетаньяху, также возглавляющий минобороны страны, заявил, что на совещании с силовиками отдал приказ о решительных действиях". "Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и будем реагировать с большой силой на любую агрессию против нас", - цитирует Нетаньяху канцелярия главы правительства.
Ранее сирийское госагентство САНА сообщило, что ПВО Сирии сбило израильские ракеты к югу от Дамаска, при этом в результате удара погибли трое военнослужащих, семеро получили ранения.ъ
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе. Власти страны объясняют такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.
Голанские высоты Израиль отбил у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияИзраиль
Популярные комментарии
Конечно доказательства обстрела израильской территории есть. Там расположен контингент ООН и российская военная полиция, которые все фиксирует
2 июня, 08:24
TTobiaszavadov
5401007
Ваши сомнения имеют значение? Вы там находились? Мнение учитывается контингента ООн.
2 июня, 08:31
TTobiaszavadov
5300115
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