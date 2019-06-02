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РИА Новости

"Редкоземельная бомба": новое оружие Китая против США

Вчера, 08:00
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© AFP 2019 / Justin Sullivan/Getty ImagesГрузовые контейнеры с товарами из Китая в порту Окленда, США
Грузовые контейнеры с товарами из Китая в порту Окленда, США
© AFP 2019 / Justin Sullivan/Getty Images
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Пекин готовит очередной удар по Вашингтону в торговой войне — ограничения на экспорт в США редкоземельных металлов, необходимых для производства смартфонов, мониторов, аккумуляторов, лазеров, радаров и других видов гражданской и оборонной продукции. Многим американским компаниям это грозит экономической катастрофой, ведь 80% таких металлов они импортируют из Китая.

Прямая и явная угроза

Китай вводит систему управления экспортными лицензиями на редкоземельные элементы, сообщил во вторник представитель Министерства торговли КНР Гао Фэн, добавив, что эта мера "является достаточным и эффективным механизмом контроля экспорта редкоземельных металлов".
Это усилило опасения американцев, что Пекин собирается использовать свое доминирующее положение поставщика редкоземельных элементов в качестве оружия в торговой войне.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил предприятие по производству редкоземельных металлов, принадлежащее компании JL MAG Rare-Earth Co., всего через несколько часов после того, как администрация Трампа запретила американскому бизнесу сотрудничество с Huawei. Китайского лидера сопровождал вице-премьер Лю Хэ, возглавляющий делегацию на торговых переговорах с Соединенными Штатами.
"Этим визитом Пекин посылает США сигнал: Китай может использовать редкоземельные металлы в качестве меры воздействия в торговой войне", — предположил аналитик Pacific Securities Ян Куньхэ в комментарии для Bloomberg.
Введение системы управления лицензиями на экспорт редкоземельных элементов стало первым подтверждением этого предположения. А к концу недели появились новые.
В четверг главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь, которого на Западе считают одним из самых влиятельных рупоров китайских властей, упомянул в Twitter, что в Пекине "серьезно рассматривают вопрос об ограничении экспорта редкоземельных металлов в США".
В тот же день пекинское правительственное агентство National Development and Reform Commission заявило, что "никому не позволительно использовать продукцию с китайскими редкоземельными металлами во вред развитию КНР".

Редкий товар

Редкоземельными металлами называют 17 химических элементов: скандий, иттрий и 15 так называемых лантаноидов из предпоследней строчки периодической таблицы Менделеева (лантан, неодим, церий, гольмий и другие).
Не все они действительно редко встречаются в природе — например, церия в земной коре в десять раз больше, чем свинца. Проблема в том, что у редкоземельных элементов (РЗЭ) нет своих руд — они содержатся только в рудах других металлов. Причем в небольшом количестве: концентрация обычно не превышает десятых долей процента, а для таких элементов, как прометий, самарий, европий, гольмий, это и вовсе тысячные доли процента.
Если добавить схожесть химических и физических свойств РЗЭ, затрудняющую разделение и очистку металлов, становится понятно, почему многие из них стоят во много раз дороже золота.
В промышленности редкоземельные металлы используются только с конца XIX века. Раньше все ограничивалось окрашиванием стекла. Но после Второй мировой войны, с развитием телевидения, электроники и лазерной техники, сфера применения серьезно расширилась.
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Сегодня РЗЭ нужны практически для всех видов высокотехнологичной продукции: от микросхем и аккумуляторов до сенсорных экранов и очков ночного видения. Так, иттрий, диспрозий, европий, гадолиний, лантан и тербий необходимы для изготовления цветных экранов. Кроме того, иттрий используют при лечении онкологических заболеваний, а гадолиний — в рентгенографии.
Без церия и лютеция не обойтись в производстве стекла для волоконнооптических кабелей, тербий требуется для плоских телевизоров и мониторов, скандий и церий — аккумуляторов, эрбий и тулий — мощных лазеров.
Неодимовые магниты есть во множестве современных устройств — от микрофонов в мобильных гаджетах и беспроводных наушников до ветровых электростанций, двигателей для электромобилей и радаров.
Проще говоря, от стабильных поставок редкоземельных металлов сегодня зависят ключевые отрасли экономики. Поэтому спрос быстро растет: если сейчас годовая потребность в РЗЭ в мире около 120 тысяч тонн, то уже в 2020-м, по оценкам экспертов, высокотехнологичные компании будут потреблять по 200 тысяч тонн РЗЭ в год.

Китайское чудо

Редкоземельные металлы — один из главных факторов "китайского экономического чуда". "На Ближнем Востоке есть нефть, а в Китае — редкоземельные элементы", — говорил китайский лидер Дэн Сяопин еще в 1992 году.
В 1990-е в КНР началась масштабная программа исследований по добыче, обработке и применению этих материалов с участием тысяч ученых. Центром научной работы стал Исследовательский институт Баотоу, а добыча развернулась на гигантском месторождении Баян Обо в провинции Внутренняя Монголия.
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Усилия ученых и тяжелый труд шахтеров окупились сторицей: только в 2017 году Китай произвел 105 тысяч тонн редкоземельных металлов. Для сравнения: в США за последние 20 лет, по оценкам, добыли всего 43 тонны.
Беспрецедентные объемы производства позволили Китаю стать крупнейшим экспортером редкоземов в мире — сегодня Пекин контролирует около 60% мирового рынка этих материалов. Но главное, РЗЭ помогли КНР практически с нуля создать национальную электронную промышленность и войти в число мировых лидеров по выпуску ноутбуков и смартфонов.
Дело в том, что в 2010 году Китай под предлогом защиты окружающей среды объявил о резком сокращении экспорта редкоземельных металлов. А иностранным покупателям, "подсевшим" на китайские РЗЭ, Пекин предложил перенести производство в КНР. В результате китайцы получили доступ к современным западным технологиям и смогли создать Huawei, Xiaomi, ZTE и множество других компаний, известных сегодня во всем мире.

Выигрывает Россия

Неудивительно, что на фоне обострения торговых споров между Вашингтоном и Пекином мировые цены на РЗЭ с начала года выросли на 30%. Это чувствительно ударило по американским компаниям, вынужденным приобретать редкоземы у иностранных поставщиков.
Но это лишь цветочки по сравнению с катастрофой, которая неизбежна в случае введения Пекином запрета на экспорт РЗЭ, ведь 80% необходимых американским предприятиям редкоземельных металлов поступает именно из КНР.
Разумеется, Китай не единственный производитель и американцы со временем найдут замену поставкам. Но мировые цены на редкоземы из-за сокращения китайского экспорта неизбежно вырастут в разы и для многих компаний Соединенных Штатов могут оказаться неподъемными.
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Очередное обострение торговых противоречий КНР и США на руку России, получающей реальный шанс стать одним из влиятельных игроков на мировом рынке редкоземельных металлов.
В начале года "Росгеолгия" сообщила, что Чуктуконское редкоземельно-ниобиевое рудное месторождение в Красноярском крае признано крупнейшим на евразийском континенте по запасам. Ценовая конъюнктура, складывающаяся на мировом рынке РЗЭ, делает разработку этого месторождения одним из самых коммерчески привлекательных проектов в стране.
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Си ЦзиньпинHuawei TechnologiesРоссияСШАTwitterЭкономика
Популярные комментарии
Нравится мне Китай – пиратят всё от часов до самолётов, и ничего “Америкосы” сделать не могут, и ВВП растёт, и пример вроде хотели взять, как говорили –«Всё лучшее надо взять у них, и внедрить у себя»!!! Но не умеем, всё хотим “западу” понравится, да так усердно, что о своей стране и подумать некогда!!,а пока продолжаем тратить казну, она у нас немеренно огромна и бездонна - бороться с контрафактом, закапывать икру тракторами, сжигать обувь и одежду, а потом по всем каналам, путём сбора СМС собираем на лечение больным деткам!!!
2 июня, 09:09
Robin Bobin
18000013
Китайцы молодцы! Если они могут чем то прижать америкосов, они это обязательно сделают. Не то что наши. Будем только "озабоченностями" кидаться, а как до дела, так деньги это главное.
2 июня, 10:11
Дик Котов
1400003
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