На Восточном начали заправку разгонного блока "Фрегат" перед пуском "Союза"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости. Заправку разгонного блока "Фрегат" начали в субботу на космодроме Восточный в Амурской области перед пуском ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту космический аппарат "Метеор-М" №2-2, сообщает ФГУП "ЦЭНКИ".
"В соответствии с комплексным графиком подготовки 1 июня 2019 года специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" и НПО им. С.А.Лавочкина (входят в Госкорпорацию "Роскосмос") на космодроме Восточный транспортировали разгонный блок "Фрегат" из монтажно-испытательного комплекса космических аппаратов на заправочно-нейтрализационную станцию для заправки компонентами топлива и сжатыми газами",- сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуру.
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Перед началом заправки разгонный блок прошёл пневмовакуумные и электрические испытания. По графику заправка "Фрегата" будет проходить до 22 июня, после чего его доставят в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов для проведения работ по сборке космической головной части.
Сейчас специалисты предприятий Роскосмоса ведут подготовку гидрометеорологического космического аппарата "Метеор-М" № 2-2 к запуску. Накануне инженеры успешно завершили комплексные электрические испытания космического аппарата.
"В монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" совместно с РКЦ "Прогресс" ведут подготовку составных частей РН "Союз-2.1б" к пуску. В ближайшее время они приступят к сборке пакета ракеты-носителя",- добавляет Центр.
"Союз-2.1б" выведет на орбиту космический аппарат "Метеор-М" №2-2. Это будет пятый пуск с новейшего российского космодрома. Первый запуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. Самарская ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту космические аппараты "Аист-2Д", "Ломоносов" и нано-спутник SamSat-218.