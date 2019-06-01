На Восточном начали заправку разгонного блока "Фрегат" перед пуском "Союза"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости. Заправку разгонного блока "Фрегат" начали в субботу на космодроме Восточный в Амурской области перед пуском ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту космический аппарат "Метеор-М" №2-2, сообщает ФГУП "ЦЭНКИ".

"В соответствии с комплексным графиком подготовки 1 июня 2019 года специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" и НПО им. С.А.Лавочкина (входят в Госкорпорацию "Роскосмос") на космодроме Восточный транспортировали разгонный блок "Фрегат" из монтажно-испытательного комплекса космических аппаратов на заправочно-нейтрализационную станцию для заправки компонентами топлива и сжатыми газами",- сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуру.

Перед началом заправки разгонный блок прошёл пневмовакуумные и электрические испытания. По графику заправка "Фрегата" будет проходить до 22 июня, после чего его доставят в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов для проведения работ по сборке космической головной части.

Сейчас специалисты предприятий Роскосмоса ведут подготовку гидрометеорологического космического аппарата "Метеор-М" № 2-2 к запуску. Накануне инженеры успешно завершили комплексные электрические испытания космического аппарата.

"В монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" совместно с РКЦ "Прогресс" ведут подготовку составных частей РН "Союз-2.1б" к пуску. В ближайшее время они приступят к сборке пакета ракеты-носителя",- добавляет Центр.