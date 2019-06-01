Два человека остаются в реанимации после ДТП в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок 11 лет, остаются в реанимации после ДТП с рейсовым микроавтобусом в Амурской области, в котором один человек погиб и 10 пострадали, сообщили в субботу журналистам в минздраве Амурской области.

Госавтоинспекция сообщила в пятницу, что на федеральной трассе "Амур" внедорожник УАЗ, водитель которого, по предварительной информации, был пьян, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом SsangYong Istana, после чего микроавтобус съехал в кювет.

В субботу УМВД по Амурской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. В аварии, по данным УМВД региона, пострадали 10 человек, в том числе оба водителя. Одна из пассажиров 1959 года рождения скончалась на месте ДТП.

"В больнице города Свободного находится семь человек. Одна девочка 13 лет переведена в Амурскую областную детскую больницу (в Благовещенск), одна женщина выписана на амбулаторное лечение. В реанимации находятся двое - мужчина и его сын 11 лет, их состояние средней тяжести", - сообщили в минздраве региона.

По данным медиков, еще один пострадавший ребенок - мальчик 14 лет - находится в хирургическом отделении, его состояние средней тяжести, еще четыре человека – 6-летний ребенок и трое взрослых - находятся в травмацентре Свободного. "Их состояние средней тяжести с улучшением клинического процесса", - уточнили в минздраве Приамурья.