Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, нелегально возил людей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости. Водитель рейсового микроавтобуса, который перевозил 10 пассажиров, в том числе детей, по маршруту "Шимановск-Благовещенск" и попал в пятницу в ДТП в Амурской области, занимался перевозкой без разрешения, сообщает СУ СК РФ по Амурской области.

Госавтоинспекция сообщила в пятницу, что на федеральной трассе "Амур" внедорожник УАЗ, водитель которого, по предварительной информации, был пьян, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом SsangYong Istana, после чего микроавтобус съехал в кювет.

В субботу УМВД по Амурской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. В аварии, по данным УМВД региона, пострадали 10 человек, в том числе оба водителя. Одна из пассажиров 1959 года рождения скончалась на месте ДТП.

"Водитель автомобиля, допустивший столкновение, задержан, в отношении него следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того будет дана правовая оценка действиям водителя микроавтобуса на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, так как, по полученным сведениям, данная деятельность им осуществлялась без необходимых разрешительных документов",- сообщает СК по региону.

В пятницу в минздраве Приамурья РИА Новости также уточнили, что среди пострадавших в ДТП четверо детей. Двое детей и двое взрослых находятся в реанимации в городе Свободный.