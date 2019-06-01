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РИА Новости

В Приамурье после ДТП завели дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения

06:57
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту автомобильной аварии с рейсовым микроавтобусом в Амурской области, при котором один человек погиб и десять пострадали, возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Госавтоинспекция сообщила в пятницу, что на федеральной трассе "Амур" внедорожник УАЗ, водитель которого, по предварительной информации, был пьян, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом SsangYong Istana. По данным ГИБДД, после столкновения микроавтобус съехал в кювет.
"Предварительно установлено, что водитель УАЗ 1962 года рождения, в районе проведения дорожных работ не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося автомобиля SsangYong Istana и допустил с ним столкновение. Пострадали десять человек, женщина 1959 года рождения скончалась на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения)" - сказали в УМВД по региону.
В ведомстве уточнили, что среди пострадавших – оба водителя. Как сообщили РИА Новости в пятницу в минздраве Приамурья, среди пострадавших есть четыре ребенка в возрасте от четырех до 14 лет. Двое детей и двое взрослых находятся в реанимации в городе Свободный. Рейсовый микроавтобус ехал из Шимановск в Благовещенск.
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