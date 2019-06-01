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РИА Новости

Косаток и белух отказываются выпускать из "китовой тюрьмы" в Приморье

08:00
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© РИА Новости / Виталий АньковЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Томящихся в "китовой тюрьме" косаток и белух в ближайшее время вряд ли получится отпустить на волю. В пятницу, 31 мая, Южно-Сахалинский городской суд принял крайне противоречивое решение — выдачу квот, на основании которых были выловлены животные, признал незаконной. Однако обязать Росрыболовство освободить млекопитающих, как того требовали зоозащитники, отказался. Ситуация с "узниками" бухты Средняя уже давно превратилась в фарс: пока в ряде государственных ведомств заявляют, что готовятся к выпуску млекопитающих, отловщики недоумевают: "С какой стати? Ведь это наша собственность".

"Хотели продать в Китай"

Иск к Росрыболовству и Росприроднадзору с требованием признать квоты на вылов косаток и белух незаконными и отпустить животных экологи подали еще 31 января. Спустя четыре месяца Южно-Сахалинский городской суд вынес решение: требования удовлетворить лишь частично. Выдачу квот компаниям "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" действительно признали незаконной. Причина уже не раз озвучивалась: отловщики хотели продать животных в Китай.
"Чтобы отловить косаток и белух, сперва нужно утвердить общедопустимый улов (ОДУ) для этих животных. Параллельно компании, которые намереваются осуществлять процедуру, подают заявки на квоты. К этому прилагается установленный законодательством пакет документов, включающий в себя в том числе планы работ по рыболовству в культурно-просветительских целях. Иными словами, отловщики должны объяснить, зачем они намереваются изъять животных из дикой природы. Эти четыре компании в качестве объяснения приложили договоры о сотрудничестве с китайскими океанариумами. В бумагах содержалось положение о поставке животных за определенную стоимость за рубеж. А ведь морских млекопитающих, отловленных в культурно-просветительских целях, продавать запрещено. Они могут использоваться только теми фирмами, которые получили право на их добычу", — объяснила РИА Новости юрист "Экологической вахты Сахалина" Наталия Лисицына.
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
По мнению экологов, уже на основании этого решения можно считать, что вылов был незаконным. Следовательно, животных нужно отпустить. Но как раз требование обязать Росприроднадзор вернуть косаток и белух в дикую природу суд не удовлетворил. На каком основании, выяснится только 5 июня, когда сторонам будет вручено мотивировочное решение.
"Сейчас мы можем только гадать, почему эти наши требования не удовлетворены. Могут быть формальные основания, например, суд посчитал, что данная процедура не входит в полномочия Росприроднадзора. Либо предположил, что эти мероприятия должны проходить в рамках возбужденного административного дела. А его пока нет. Также, возможно, нам отказали на том основании, что незаконность вылова не была подтверждена", — предполагает Лисицина.
Все стороны уже заявили, что будут обжаловать данное решение.

"Пурга из прессы"

Пока люди судятся, судьба косаток и белух в бухте Средняя остается неясной. Неделю назад гендиректор компании-отловщика "Афалина" сообщил журналистам, что в принципе не намерен выпускать животных. "Это моя собственность. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", — сказал Алексей Решетов, добавив, что планы освободить косаток — "пурга, которую несут в прессе".
© Фото : Кадр из видео МинприродыОбследование косаток в бухте Средняя в Приморье
Обследование касаток в бухте Средняя в Приморье
© Фото : Кадр из видео Минприроды
Обследование косаток в бухте Средняя в Приморье
Но ведь о скорейшем освобождении "узников" говорят не только в прессе. Например, в планах Росрыболовства — выпустить животных на волю в июле — августе этого года. Об этом информировали еще 23 мая. РИА Новости повторно направило запрос в ведомство, чтобы уточнить, не отказались ли там от своих намерений. В ответе указывается, что на данный момент "продолжается технологическая и организационная подготовка к этому мероприятию в соответствии с рекомендациями консилиума ученых".
О том, что косатки и белухи будут выпущены на волю в течение двух месяцев, не раз говорил и глава Приморья Олег Кожемяко. Но главное — реакции отловщиков удивлены в Кремле, ведь президент поручал определить судьбу китообразных еще до 1 марта.

"У некоторых белух поражены глаза"

На одном из заседаний суда представитель отловщиков утверждал: "Косатки здоровы, радуются людям". Так ли это, проверить сложно, учитывая, что экологических активистов на территорию "китовой тюрьмы" не пускают. Исключение сделали для международной команды ученых под руководством Жан-Мишеля Кусто, которая в начале апреля посетила бухту Средняя. Вопреки уверениям отловщиков, состоянием здоровья млекопитающих ученые остались озабочены.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелуха в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белуха в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белуха в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
"В момент нашего визита и у косаток, и у белух были проблемы с кожей. О природе этих поражений мы можем только догадываться, так как, несмотря на наши настоятельные просьбы, взять мазки нам не разрешили, — комментирует РИА Новости зоолог, член Совета по морским млекопитающим Григорий Цидулко, один из трех российских участников команды Кусто. — Не могу сказать, что это очень серьезная патология. Но наличие кожных заболеваний свидетельствует в том числе и о том, что иммунитет животных ниже здорового уровня".
Кроме того, у косаток на деснах ученые заметили натертости — из-за того, что млекопитающие постоянно трутся о сетку вольера. "Это признак того, что у них развивается стереотипическое поведение, которое говорит о высоком уровне стресса", — уточняет Цидулко. По его словам, у некоторых белух поражены глаза. "На первый взгляд, ничего серьезного, но лечением нужно заниматься. Если животные находились в таких же скученных условиях еще месяц, не исключено, что их состояние могло ухудшиться", — подчеркивает участник команды Кусто.
© РИА Новости / Виталий АньковЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
К слову, дополнительного вольера, который обещали привезти на территорию базы, чтобы рассадить животных, ученые так и не заметили. "Какие-то пустые вольеры были по ту сторону пирса, но в полуразобранном состоянии. Поставили ли их сейчас, не знаю", — заключает Цидулко.

"Средства на транспортировку соберем быстро"

Алгоритм выпуска морских млекопитающих в дикую природу описали и российские, и зарубежные ученые. Все сходятся в одном: после реабилитации животных следует отвезти в места их отлова. Помочь в этом пообещало командование Тихоокеанского флота. "Две недели назад мы повторно связывались с их представителем. Он подтвердил готовность обеспечить транспортировку. Но сперва нужно, чтобы специалисты профильных ведомств написали "техзадание": какие суда лучше использовать, в какую точку везти, в каких условиях перевозить", — объяснил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
© Кадр из видео МинприродыОбследование косаток в бухте Средняя в Приморье
Обследование касаток в бухте Средняя в Приморье
© Кадр из видео Минприроды
Обследование косаток в бухте Средняя в Приморье
По словам эколога, для транспортировки годятся "большие ванны, в которых животных перевозили после отлова". Они до сих пор стоят на территории базы. Что касается финансирования операции, Лисицын говорит, что экологические организации готовы помочь: "Уверяю, деньги соберут достаточно быстро. Но прежде нужно изъять млекопитающих из незаконного владения. Никто не даст средства на животных, которых готовят для продажи в Китай".
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Экологическая вахта СахалинаРосрыболовствоРосприроднадзорМоскваКитайПриморский крайОбщество
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