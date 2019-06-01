Косаток и белух отказываются выпускать из "китовой тюрьмы" в Приморье

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Томящихся в "китовой тюрьме" косаток и белух в ближайшее время вряд ли получится отпустить на волю. В пятницу, 31 мая, Южно-Сахалинский городской суд принял крайне противоречивое решение — выдачу квот, на основании которых были выловлены животные, признал незаконной. Однако обязать Росрыболовство освободить млекопитающих, как того требовали зоозащитники, отказался. Ситуация с "узниками" бухты Средняя уже давно превратилась в фарс: пока в ряде государственных ведомств заявляют, что готовятся к выпуску млекопитающих, отловщики недоумевают: "С какой стати? Ведь это наша собственность".

"Хотели продать в Китай"

Иск к Росрыболовству и Росприроднадзору с требованием признать квоты на вылов косаток и белух незаконными и отпустить животных экологи подали еще 31 января. Спустя четыре месяца Южно-Сахалинский городской суд вынес решение: требования удовлетворить лишь частично. Выдачу квот компаниям "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" действительно признали незаконной. Причина уже не раз озвучивалась: отловщики хотели продать животных в Китай.

"Чтобы отловить косаток и белух, сперва нужно утвердить общедопустимый улов (ОДУ) для этих животных. Параллельно компании, которые намереваются осуществлять процедуру, подают заявки на квоты. К этому прилагается установленный законодательством пакет документов, включающий в себя в том числе планы работ по рыболовству в культурно-просветительских целях. Иными словами, отловщики должны объяснить, зачем они намереваются изъять животных из дикой природы. Эти четыре компании в качестве объяснения приложили договоры о сотрудничестве с китайскими океанариумами. В бумагах содержалось положение о поставке животных за определенную стоимость за рубеж. А ведь морских млекопитающих, отловленных в культурно-просветительских целях, продавать запрещено. Они могут использоваться только теми фирмами, которые получили право на их добычу", — объяснила РИА Новости юрист "Экологической вахты Сахалина" Наталия Лисицына.

По мнению экологов, уже на основании этого решения можно считать, что вылов был незаконным. Следовательно, животных нужно отпустить. Но как раз требование обязать Росприроднадзор вернуть косаток и белух в дикую природу суд не удовлетворил. На каком основании, выяснится только 5 июня, когда сторонам будет вручено мотивировочное решение.

"Сейчас мы можем только гадать, почему эти наши требования не удовлетворены. Могут быть формальные основания, например, суд посчитал, что данная процедура не входит в полномочия Росприроднадзора. Либо предположил, что эти мероприятия должны проходить в рамках возбужденного административного дела. А его пока нет. Также, возможно, нам отказали на том основании, что незаконность вылова не была подтверждена", — предполагает Лисицина.

Все стороны уже заявили, что будут обжаловать данное решение.

"Пурга из прессы"

Пока люди судятся, судьба косаток и белух в бухте Средняя остается неясной. Неделю назад гендиректор компании-отловщика "Афалина" сообщил журналистам, что в принципе не намерен выпускать животных. "Это моя собственность. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", — сказал Алексей Решетов, добавив, что планы освободить косаток — "пурга, которую несут в прессе".

© Фото : Кадр из видео Минприроды Обследование косаток в бухте Средняя в Приморье © Фото : Кадр из видео Минприроды Обследование косаток в бухте Средняя в Приморье

Но ведь о скорейшем освобождении "узников" говорят не только в прессе. Например, в планах Росрыболовства — выпустить животных на волю в июле — августе этого года. Об этом информировали еще 23 мая. РИА Новости повторно направило запрос в ведомство, чтобы уточнить, не отказались ли там от своих намерений. В ответе указывается, что на данный момент "продолжается технологическая и организационная подготовка к этому мероприятию в соответствии с рекомендациями консилиума ученых".

О том, что косатки и белухи будут выпущены на волю в течение двух месяцев, не раз говорил и глава Приморья Олег Кожемяко. Но главное — реакции отловщиков удивлены в Кремле, ведь президент поручал определить судьбу китообразных еще до 1 марта.

"У некоторых белух поражены глаза"

На одном из заседаний суда представитель отловщиков утверждал: "Косатки здоровы, радуются людям". Так ли это, проверить сложно, учитывая, что экологических активистов на территорию "китовой тюрьмы" не пускают. Исключение сделали для международной команды ученых под руководством Жан-Мишеля Кусто, которая в начале апреля посетила бухту Средняя. Вопреки уверениям отловщиков, состоянием здоровья млекопитающих ученые остались озабочены.

"В момент нашего визита и у косаток, и у белух были проблемы с кожей. О природе этих поражений мы можем только догадываться, так как, несмотря на наши настоятельные просьбы, взять мазки нам не разрешили, — комментирует РИА Новости зоолог, член Совета по морским млекопитающим Григорий Цидулко, один из трех российских участников команды Кусто. — Не могу сказать, что это очень серьезная патология. Но наличие кожных заболеваний свидетельствует в том числе и о том, что иммунитет животных ниже здорового уровня".

Кроме того, у косаток на деснах ученые заметили натертости — из-за того, что млекопитающие постоянно трутся о сетку вольера. "Это признак того, что у них развивается стереотипическое поведение, которое говорит о высоком уровне стресса", — уточняет Цидулко. По его словам, у некоторых белух поражены глаза. "На первый взгляд, ничего серьезного, но лечением нужно заниматься. Если животные находились в таких же скученных условиях еще месяц, не исключено, что их состояние могло ухудшиться", — подчеркивает участник команды Кусто.

© РИА Новости / Виталий Аньков Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края © РИА Новости / Виталий Аньков Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края

К слову, дополнительного вольера, который обещали привезти на территорию базы, чтобы рассадить животных, ученые так и не заметили. "Какие-то пустые вольеры были по ту сторону пирса, но в полуразобранном состоянии. Поставили ли их сейчас, не знаю", — заключает Цидулко.

"Средства на транспортировку соберем быстро"

Алгоритм выпуска морских млекопитающих в дикую природу описали и российские , и зарубежные ученые. Все сходятся в одном: после реабилитации животных следует отвезти в места их отлова. Помочь в этом пообещало командование Тихоокеанского флота. "Две недели назад мы повторно связывались с их представителем. Он подтвердил готовность обеспечить транспортировку. Но сперва нужно, чтобы специалисты профильных ведомств написали "техзадание": какие суда лучше использовать, в какую точку везти, в каких условиях перевозить", — объяснил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

© Кадр из видео Минприроды Обследование косаток в бухте Средняя в Приморье © Кадр из видео Минприроды Обследование косаток в бухте Средняя в Приморье