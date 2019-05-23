В Росрыболовстве назвали предполагаемые сроки выпуска косаток в Приморье

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Косаток и белух, которые находятся в "китовой тюрьме" в Приморье, выпустят на волю согласно рекомендации консилиума ученых, предположительно, в июле-августе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Росрыболовства.

Ведомство приняло такое решение после совещания с представителями компаний — владельцев животных. Сейчас решаются организационные вопросы перевозки и выпуска морских млекопитающих, в том числе финансовое обеспечение процесса.

"Выпуск будет осуществляться при участии специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии", — отметили в пресс-службе.

Ученые рекомендовали считать оптимальным местом и временем выпуска Шантарский район Охотского моря в период с июля по сентябрь текущего года.

"В случае невозможности выпуска всех животных (одновременно. — Прим. ред.) часть из них может быть выпущена в 2020 году. Выпуск белух рекомендуется проводить разновозрастными группами с учетом генетического родства", — добавили в пресс-службе.

Ранее владелец косаток и белух из "китовой тюрьмы" Алексей Решетов заявил, что не намерен выпускать животных на волю. Он отметил, что животные находятся в его собственности, а заявления о возможном их выпуске назвал "пургой, которую несут в прессе".

В ответ на это один из российских участников команды исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Григорий Цидулко заявил РИА Новости, что в случае отказа отловщиков выпустить животных к ситуации должны подключиться госорганы и определить, имеют ли эти компании право распоряжаться морскими млекопитающими.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В октябре прошлого года представители "Гринписа" заявили о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По информации организации, за пять лет туда вывезли 15 млекопитающих. Как минимум 11 из 13 косаток содержали недалеко от Находки, в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", так как животные страдали от холода, снега и льда.