Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-23T16:47Z
https://ria.ru/20190523/1554848513.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/08/1552470823_0:105:3077:1836_1036x0_80_0_0_e030133de10d25612ebb1d4f5b44f76f.jpg
РИА Новости

В Росрыболовстве назвали предполагаемые сроки выпуска косаток в Приморье

23 мая, 16:47
7615
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Косаток и белух, которые находятся в "китовой тюрьме" в Приморье, выпустят на волю согласно рекомендации консилиума ученых, предположительно, в июле-августе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Росрыболовства.
Ведомство приняло такое решение после совещания с представителями компаний — владельцев животных. Сейчас решаются организационные вопросы перевозки и выпуска морских млекопитающих, в том числе финансовое обеспечение процесса.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
23 мая, 07:52
Суд не стал прекращать дело о косатках и белухах в "китовой тюрьме"
"Выпуск будет осуществляться при участии специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии", — отметили в пресс-службе.
Ученые рекомендовали считать оптимальным местом и временем выпуска Шантарский район Охотского моря в период с июля по сентябрь текущего года.
"В случае невозможности выпуска всех животных (одновременно. — Прим. ред.) часть из них может быть выпущена в 2020 году. Выпуск белух рекомендуется проводить разновозрастными группами с учетом генетического родства", — добавили в пресс-службе.
Жан-Мишель Кусто во время посещения Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
22 апреля, 14:25
Команда Кусто передала рекомендации по выпуску животных из "китовой тюрьмы"
Ранее владелец косаток и белух из "китовой тюрьмы" Алексей Решетов заявил, что не намерен выпускать животных на волю. Он отметил, что животные находятся в его собственности, а заявления о возможном их выпуске назвал "пургой, которую несут в прессе".
В ответ на это один из российских участников команды исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Григорий Цидулко заявил РИА Новости, что в случае отказа отловщиков выпустить животных к ситуации должны подключиться госорганы и определить, имеют ли эти компании право распоряжаться морскими млекопитающими.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В октябре прошлого года представители "Гринписа" заявили о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По информации организации, за пять лет туда вывезли 15 млекопитающих. Как минимум 11 из 13 косаток содержали недалеко от Находки, в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", так как животные страдали от холода, снега и льда.
Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По информации СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них было меньше года.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
4 апреля, 08:00
Чем закончится эпопея с косатками и белухами из бухты Средняя
3610051
ПриморьеПриморский крайЭкономика
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент
07:36Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
07:31СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
07:13Ученые назвали простой способ, как не набрать лишний вес во время отпуска
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:02Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
Лента новостейМолния