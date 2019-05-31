Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, находятся в реанимации после ДТП в Амурской области, где один человек погиб и девять пострадали, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

По данным ГИБДД РФ, в пятницу на федеральной трассе "Амур" водитель "УАЗ", который, предварительно, был пьян, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом SsangYong Istana, после чего микроавтобус съехал в кювет. В результате один пассажир SsangYong Istana погиб, водитель микроавтобуса и его восемь пассажиров госпитализированы.

"Автобус, который попал в ДТП, был рейсовым, двигался по маршруту "Шимановск-Благовещенск", в нем находились 11 пассажиров вместе с водителем, в результате столкновения с "УАЗ" он перевернулся возле села Нижние Бузули. На месте работали 4 бригады медиков. Крайне тяжелых среди пострадавших нет. В реанимации двое детей и двое взрослых",- рассказали в минздраве.

По словам собеседницы агентства, все пострадавшие находятся в больнице Свободного.