Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T16:11Z
https://ria.ru/20190531/1555155621.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155016/21/1550162150_0:278:3072:2006_1036x0_80_0_0_d62ec0ad76cc30f92ab76b5c688505ea.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл пообещал открыть больше центров помощи одиноким матерям

Вчера, 16:11
405
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу посетил центр помощи молодым мамам с детьми при Воскресенском Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге и отметил, что таких мест Церковь будет стремиться создавать больше.
В 2006 году при Воскресенском монастыре был создан приют для сирот-выпускников детских коррекционных домов. Приют со временем превратился в центр помощи молодым мамам с детьми, а также беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, имели проблемы с жильем, здоровьем и материальные трудности. За 13 лет существования приюта 35 человек смогли решить свои жизненные проблемы и начать жить самостоятельно, однако монастырь продолжает оказывать им моральную и материальную поддержку.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
26 мая, 15:31
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
"Мы много говорили о необходимости создания таких домов, особенно для тех, кто отказывался делать аборты, кто не мог вернуться в семью. Через сердце это проходило. С одной стороны мы как Церковь призывали не совершать этого страшного деяния, а с другой стороны понимали, что слова мало, надо что-то делать. И стали возникать такие учреждения. Их может еще недостаточно, но уже практически в каждой епархии есть такое место, где женщина может укрыться со своим ребенком", - сказал патриарх.
Он отметил, что обстоятельства, при которых женщины обращаются в такие приюты, бывают совершенно различны - кого-то не принимают родители, где-то есть конфликты с соседями и некому защитить и помочь. Церковь, по его словам, обязана дать возможность "пройти самые тяжелые годы" и помочь вернуться в жизнь.
По состоянию на май 2019 года непосредственно в центре при Новодевичьем монастыре проживают 32 человека, в том числе 12 мам и 20 детей.
Патриарх Кирилл
19 мая, 17:54
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
1000008
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Жители ЛНР несут цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса
13:22Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, нелегально возил людей
13:20Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана
13:19С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
Лента новостейМолния