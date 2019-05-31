Патриарх Кирилл пообещал открыть больше центров помощи одиноким матерям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу посетил центр помощи молодым мамам с детьми при Воскресенском Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге и отметил, что таких мест Церковь будет стремиться создавать больше.

В 2006 году при Воскресенском монастыре был создан приют для сирот-выпускников детских коррекционных домов. Приют со временем превратился в центр помощи молодым мамам с детьми, а также беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, имели проблемы с жильем, здоровьем и материальные трудности. За 13 лет существования приюта 35 человек смогли решить свои жизненные проблемы и начать жить самостоятельно, однако монастырь продолжает оказывать им моральную и материальную поддержку.

"Мы много говорили о необходимости создания таких домов, особенно для тех, кто отказывался делать аборты, кто не мог вернуться в семью. Через сердце это проходило. С одной стороны мы как Церковь призывали не совершать этого страшного деяния, а с другой стороны понимали, что слова мало, надо что-то делать. И стали возникать такие учреждения. Их может еще недостаточно, но уже практически в каждой епархии есть такое место, где женщина может укрыться со своим ребенком", - сказал патриарх.

Он отметил, что обстоятельства, при которых женщины обращаются в такие приюты, бывают совершенно различны - кого-то не принимают родители, где-то есть конфликты с соседями и некому защитить и помочь. Церковь, по его словам, обязана дать возможность "пройти самые тяжелые годы" и помочь вернуться в жизнь.