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РИА Новости

Рогозин прокомментировал запрет Пентагона на использование российских ракет

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ
© РИА Новости / Алексей Филиппов
САМАРА, 31 мая — РИА Новости. США хотят вытеснить Россию с рынка пусковых услуг, но "Роскосмос" готов конкурировать, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Это (политика Вашингтона по космическим пускам. — Прим. ред.) заключается в позиции демпинга в отношении собственных производителей — как государственных, так и частных. То есть заказы, которые они получают от Пентагона, они в три-четыре раза дороже, чем та цена, с которой те же компании выходят на мировой рынок", — рассказал он.

Руководитель "Роскосмоса" подчеркнул, что США стремятся сделать российские услуги на международном рынке менее выгодными.
"У нас тоже есть резерв возможностей, поэтому мы тут готовы пободаться", — заключил он.
Накануне Пентагон объявил запрет на использование российских ракет с 2023 года. В "Роскосмосе" ответили, что это разрушает международные отношения.
Игорь Коротченко
19 марта, 16:27
Эксперт: США пытаются выставить себя жертвой российской агрессии в космосе
2825752436
РоскосмосДмитрий РогозинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Опять Олегович американцев языком побеждает. Все-таки не зря его на журналиста учили.
31 мая, 12:45
no no
311200016
Ну вот, как раз и посмотрим, как Роскосмос готов пободаться) Пока еще никто не увидел ничего, кроме пустой болтовни
31 мая, 13:03
Константин Е
38300012
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