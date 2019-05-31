Рогозин прокомментировал запрет Пентагона на использование российских ракет

САМАРА, 31 мая — РИА Новости. США хотят вытеснить Россию с рынка пусковых услуг, но "Роскосмос" готов конкурировать, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Это (политика Вашингтона по космическим пускам. — Прим. ред.) заключается в позиции демпинга в отношении собственных производителей — как государственных, так и частных. То есть заказы, которые они получают от Пентагона, они в три-четыре раза дороже, чем та цена, с которой те же компании выходят на мировой рынок", — рассказал он.
Руководитель "Роскосмоса" подчеркнул, что США стремятся сделать российские услуги на международном рынке менее выгодными.
"У нас тоже есть резерв возможностей, поэтому мы тут готовы пободаться", — заключил он.