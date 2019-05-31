Рогозин прокомментировал запрет Пентагона на использование российских ракет

"Это (политика Вашингтона по космическим пускам. — Прим. ред.) заключается в позиции демпинга в отношении собственных производителей — как государственных, так и частных. То есть заказы, которые они получают от Пентагона, они в три-четыре раза дороже, чем та цена, с которой те же компании выходят на мировой рынок", — рассказал он.