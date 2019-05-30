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РИА Новости

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Вчера, 16:14
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© AP Photo / John RaouxЗапуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником Dragon с мыса Канаверал, США
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником Dragon с мыса Канаверал, США
© AP Photo / John Raoux
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Это следует из поправок к регламенту закупок в сфере обороны, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Уточняется, что решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.

"Определение иностранных государств, подпадающих под этот документ, будет расширено с включением в него России (другие входящие туда страны — Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия)", — сказано в релизе.

Отмечается, что новые ограничения также введены "в отношении спутников и пусковых установок для предоставления услуг по запуску спутников, однако эти ограничения не будут применяться к пускам, совершенным до 31 декабря 2022 года".
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Популярные комментарии
Наш ответ должен заключаться в немедленном прекращении этого сотрудничества, немедленном!
30 мая, 16:18
vovan buyvolov
258930012
А чего оттянули по времени? Свои двигатели ещё не готовы? Так у вас они всё равно будут хуже наших)))))
30 мая, 16:16
Арсений Понфиленко
2001310015
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