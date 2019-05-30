Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Это следует из поправок к регламенту закупок в сфере обороны, поступивших в распоряжение РИА Новости.

"Определение иностранных государств, подпадающих под этот документ, будет расширено с включением в него России (другие входящие туда страны — Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия)", — сказано в релизе.

Отмечается, что новые ограничения также введены "в отношении спутников и пусковых установок для предоставления услуг по запуску спутников, однако эти ограничения не будут применяться к пускам, совершенным до 31 декабря 2022 года".