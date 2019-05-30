Роскосмос: решение Пентагона разрушает отношения между Россией и США

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запрет Пентагона на использование российских ракет лишает американских производителей возможности работать с Россией и разрушает двусторонние отношения, заявили РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос".

"Фактически, это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке. Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса", - сказали в госкорпорации.