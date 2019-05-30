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РИА Новости

Роскосмос: решение Пентагона разрушает отношения между Россией и США

Вчера, 20:08
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запрет Пентагона на использование российских ракет лишает американских производителей возможности работать с Россией и разрушает двусторонние отношения, заявили РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос".
"Фактически, это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке. Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса", - сказали в госкорпорации.
Там отметили, что данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе.
Игорь Коротченко
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Министерство обороны СШАРоскосмосРоссияСШАРИА Наука
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