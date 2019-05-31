Дело правозащитника Оюба Титиева

Директора правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской республики Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года по обвинению в хранении наркотиков.
При досмотре его машины в ее салоне полицейскими был обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны. Вещество отправили на исследование, а Титиев был направлен на медицинское освидетельствование.
Согласно заключению экспертов, обнаруженное в машине Титиева вещество являлось наркотическим средством каннабис (марихуана) массой в сухом виде более 200 граммов.
Следственный отдел МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни возбудил в отношении правозащитника дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства).
11 января 2018 года Шалинский городской суд заключил Титиева под стражу. Верховный суд Чечни 25 января рассмотрел апелляционную жалобу правозащитника и его адвоката на избрание судом меры пресечения и оставил решение об аресте без изменения. Срок ареста Титиева неоднократно продлевался.
Оюб Титев не признал вины и подал в региональное управление СК РФ заявление о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной. По данным "Мемориала", следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева. Апелляция дошла до Верховного суда Чечни, который 26 июня 2018 года признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении уголовного дела против полицейских.
Генпрокуратура России по обращению президентского Совета по правам человека проанализировала обстоятельства дела Титиева и пришла к выводу, что никаких нарушений нет.
В защиту Титиева выступали международные инстанции, в том числе Европарламент и ОБСЕ. От ПАСЕ Титиев уже в заключении получил правозащитную премию Вацлава Гавела.
В марте 2018 года являвшиеся тогда кандидатами в президенты Григорий Явлинский и Ксения Собчак подали ходатайства о личном поручительстве за Оюба Титиева. Однако Старопромысловский районный суд Грозного отказал в освобождении правозащитника под поручительство политиков.
19 июля 2018 года Шалинский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Оюба Титиева.
Было допрошено свыше 60 свидетелей обвинения и защиты, среди которых десятки сотрудников правоохранительных органов.
11 марта 2019 года в ходе прений сторон гособвинение попросило Шалинский городской суд приговорить правозащитника к четырем годам колонии со штрафом в 100 тысяч рублей. Защита попросила оправдать Титиева, считая его вину недоказанной. Сам подсудимый в последнем слове вину не признал, по-прежнему настаивая на фабрикации дела против него. 18 марта суд приговорил Титиева к четырем годам с отбыванием срока в колонии-поселении.
21 мая стало известно, что правозащитник попросил об условно-досрочном освобождении. Шалинский городской суд Чечни назначил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" на 31 мая.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников