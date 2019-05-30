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РИА Новости

Пушков высмеял попытку Рады выразить свое "фэ" Зеленскому

Вчера, 19:50
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ депутатов Верховной рады принять отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
"Уже прежняя Рада отказалась отправить в отставку уже прежнего Гройсмана", — написал парламентарий в твиттере.
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По его мнению, это попытка сохранить честь и достоинство перед грядущими перевыборами и "выразить свое "фэ" президенту страны Владимиру Зеленскому.
Пушков отметил, что отказ украинского парламента принять отставку премьера "ни на что не повлияет".

"Гройсману суждено уйти — вслед за Порошенко и прочими", — считает сенатор.

Ранее депутаты Рады отказались принять отставку премьер-министра страны. Инициативу поддержали 97 человек при минимуме в 226 голосов. Гройсман поблагодарил парламент за такое решение. Он добавил, что чувствует ненависть со стороны ряда нардепов.
Владимир Зеленский объявил о роспуске украинского парламента, призвав освободить места для новых поколений. Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.
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Ситуация на УкраинеВладимир ГройсманСовет Федерации РФВерховная Рада УкраиныАлексей ПушковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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