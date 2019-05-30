Пушков высмеял попытку Рады выразить свое "фэ" Зеленскому

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ депутатов Верховной рады принять отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
"Уже прежняя Рада отказалась отправить в отставку уже прежнего Гройсмана", — написал парламентарий в твиттере.
По его мнению, это попытка сохранить честь и достоинство перед грядущими перевыборами и "выразить свое "фэ" президенту страны Владимиру Зеленскому.
Пушков отметил, что отказ украинского парламента принять отставку премьера "ни на что не повлияет".
"Гройсману суждено уйти — вслед за Порошенко и прочими", — считает сенатор.
Ранее депутаты Рады отказались принять отставку премьер-министра страны. Инициативу поддержали 97 человек при минимуме в 226 голосов. Гройсман поблагодарил парламент за такое решение. Он добавил, что чувствует ненависть со стороны ряда нардепов.
Владимир Зеленский объявил о роспуске украинского парламента, призвав освободить места для новых поколений. Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.