Пушков высмеял попытку Рады выразить свое "фэ" Зеленскому

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ депутатов Верховной рады принять отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Уже прежняя Рада отказалась отправить в отставку уже прежнего Гройсмана", — написал парламентарий в твиттере.

По его мнению, это попытка сохранить честь и достоинство перед грядущими перевыборами и "выразить свое "фэ" президенту страны Владимиру Зеленскому.

Пушков отметил, что отказ украинского парламента принять отставку премьера "ни на что не повлияет".

"Гройсману суждено уйти — вслед за Порошенко и прочими", — считает сенатор.

Ранее депутаты Рады отказались принять отставку премьер-министра страны. Инициативу поддержали 97 человек при минимуме в 226 голосов. Гройсман поблагодарил парламент за такое решение. Он добавил, что чувствует ненависть со стороны ряда нардепов.