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РИА Новости

Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. России нужен пошаговый план реализации развития искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин.
"Стратегия, наверное, хорошая получится. Мы стратегии в принципе писать умеем, даже самые сложные, а это сложная стратегия, но нужен пошаговый план реализации развития искусственного интеллекта. Это обязательно нужно будет сделать, чтобы это было понятно и ясно, как это будет двигаться", - сказал Путин на совещании по развитию искусственного интеллекта.
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Он добавил, что нужно продвигать продукты искусственного интеллекта. Глава государства отметил, что многое зависит, в частности, от министерства промышленности РФ. "Или мы выставляем определенные требования к применению известных достижений, или нет, и так и будет все катиться. Да, это может быть подороже, если мы заставляем это делать, на первом этапе, зато потом рывок настолько сильный, что окупит все первоначальные вложения", - пояснил президент.
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Владимир ПутинРоссияТехнологии
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