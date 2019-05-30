Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта

"Стратегия, наверное, хорошая получится. Мы стратегии в принципе писать умеем, даже самые сложные, а это сложная стратегия, но нужен пошаговый план реализации развития искусственного интеллекта. Это обязательно нужно будет сделать, чтобы это было понятно и ясно, как это будет двигаться", - сказал Путин на совещании по развитию искусственного интеллекта.

Он добавил, что нужно продвигать продукты искусственного интеллекта. Глава государства отметил, что многое зависит, в частности, от министерства промышленности РФ. "Или мы выставляем определенные требования к применению известных достижений, или нет, и так и будет все катиться. Да, это может быть подороже, если мы заставляем это делать, на первом этапе, зато потом рывок настолько сильный, что окупит все первоначальные вложения", - пояснил президент.