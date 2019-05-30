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РИА Новости

Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере

15:05
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования "Школа 21". 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта заявил о необходимости запуска программ переобучения специалистов для работы в цифровой сфере.
"Важнейший вопрос - это готовность общества, граждан к повсеместному внедрению таких технологий. Нужно обеспечить широкое цифровое просвещение, запустить программы переобучения, прежде всего, по востребованным направлениям", - сказал Путин.
Совещание по развитию технологий ИИ проходит в четверг на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21".
"Сегодня мы с Германом Оскаровичем (Грефом - ред.) посмотрели, как у них работает школа. Действительно, очень хороший пример того, как может быть организована работа по подготовке кадров и продвижению интересных, перспективных стартапов, имеющих большое значение для практически всех сфер жизнедеятельности государства", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
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