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РИА Новости

Климкин заявил, что не будет сопровождать Зеленского в Брюссель

13:01
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© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не будет сопровождать Владимира Зеленского во время первого зарубежного визита главы украинского государства в Брюссель.
Зеленский посетит Брюссель 4-5 июня, встретится с генсеком НАТО Столтенбергом. Также замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что Зеленский во время первого зарубежного визита встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском.
"Нет, не планирую", - сказал Климкин, отвечая на вопрос, поедет ли он в Брюссель. Его слова приводит в четверг агентство УНИАН.
Климкин добавил, что МИД Украины, тем не менее, помогает в подготовке этого визита.
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