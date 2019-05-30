Климкин заявил, что не будет сопровождать Зеленского в Брюссель

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не будет сопровождать Владимира Зеленского во время первого зарубежного визита главы украинского государства в Брюссель.

Зеленский посетит Брюссель 4-5 июня, встретится с генсеком НАТО Столтенбергом. Также замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что Зеленский во время первого зарубежного визита встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском.

"Нет, не планирую", - сказал Климкин, отвечая на вопрос, поедет ли он в Брюссель. Его слова приводит в четверг агентство УНИАН