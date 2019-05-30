В Ульяновске двое рабочих погибли при обвале траншеи на стройке

САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Двое рабочих погибли в четверг в результате обвала траншеи на стройке жилого дома в Ульяновске, сообщил первый заместитель начальника управления гражданской защиты города Андрей Тамбовский.

По его данным, инцидент произошел в 11.00 (10.00 мск) в районе строящегося жилого дома на улице Панорамной, рабочие укладывали трубы в пятиметровой траншее.