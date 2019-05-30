Задержек с принятием закона о приостановке ДРСМД не будет, заявили в СФ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Задержек с принятием парламентом закона о приостановке действия договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не будет, суть вопроса парламентариям хорошо известна, заявил РИА Новости член комета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.
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"Никаких задержек в Совете Федерации не будет, вопрос будет рассмотрен очень оперативно", - сказал Цеков.
По его словам, парламентарии хорошо знают суть вопроса.
"Все прекрасно понимают, что это ответ на действия США, результат их работы и их ошибок. Россия просто на это отвечает как государство, заботящееся о своей национальной безопасности и не забывающее о безопасности международной", - подчеркнул сенатор.