Задержек с принятием закона о приостановке ДРСМД не будет, заявили в СФ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Задержек с принятием парламентом закона о приостановке действия договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не будет, суть вопроса парламентариям хорошо известна, заявил РИА Новости член комета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

"Никаких задержек в Совете Федерации не будет, вопрос будет рассмотрен очень оперативно", - сказал Цеков.

По его словам, парламентарии хорошо знают суть вопроса.