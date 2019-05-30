Стартует онлайн-продажа билетов на открытие чемпионата WorldSkills в Казани

КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Билеты на церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по профмастерству WorldSkills 2019, который пройдёт в Казани в августе, появятся в онлайн-продаже в четверг, сообщают организаторы чемпионата.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

"Тридцатого мая у нас стартует онлайн-продажа билетов на церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата, которые состоятся 22 и 27 августа на стадионе "Казань Арена". Начиная с 30 мая, каждый желающий сможет приобрести билет и попасть на уникальную церемонию", - сказал руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

Губайдуллин напомнил, что над церемониями открытия и закрытия чемпионата работает команда продюсерского центра Игоря Крутого, хорошо знакомая жителям республики по церемониям открытия и закрытия Универсиады-2013, чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года.

"Мы уверены, это будет красивое, красочное шоу, которое позволит всему миру узнать больше о развитии рабочих профессий, о нашей стране, республике", - подчеркнул он.

Ранее Губайдуллин сообщал, что стоимость билетов на церемонии открытия и закрытия чемпионата мирра WorldSkills 2019 будет варьироваться от 300 рублей до 1,5 тысячи рублей. Обе церемонии пройдут на стадионе "Казань Арена". Ближе к чемпионату билеты поступят в продажу и в кассы города.