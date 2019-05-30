Шойгу возложил цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге в Японии

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и члены российской военной делегации в четверг возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, которая расположена на кладбище "Тама" японской столицы.

Шойгу прибыл в Токио накануне с рабочим визитом. В четверг он примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2", а также проведёт двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.

В повестку дня российско-японского диалога включены вопросы глобальной и региональной безопасности, военно-политической обстановки в регионе. Также будут обсуждены состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной области.

Рихард Зорге (в некоторых русскоязычных источниках упомянут как Рихард Густавович Зорге, агентурные псевдонимы "Рамзай", "Инсон") - выдающийся разведчик ХХ века. Резидент разведки СССР в Японии (1933 -1941 годы), герой Советского Союза (1964 год, посмертно).

Родился 4 октября 1895 года в городе Сабунчи Бакинского уезда Бакинской губернии Российской империи. Казнён 7 ноября 1944 года в Токио, Японская империя.