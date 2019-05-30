Шойгу возложил цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге в Японии

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и члены российской военной делегации в четверг возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, которая расположена на кладбище "Тама" японской столицы.
Шойгу прибыл в Токио накануне с рабочим визитом. В четверг он примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2", а также проведёт двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.
В повестку дня российско-японского диалога включены вопросы глобальной и региональной безопасности, военно-политической обстановки в регионе. Также будут обсуждены состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной области.
Рихард Зорге (в некоторых русскоязычных источниках упомянут как Рихард Густавович Зорге, агентурные псевдонимы "Рамзай", "Инсон") - выдающийся разведчик ХХ века. Резидент разведки СССР в Японии (1933 -1941 годы), герой Советского Союза (1964 год, посмертно).
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Родился 4 октября 1895 года в городе Сабунчи Бакинского уезда Бакинской губернии Российской империи. Казнён 7 ноября 1944 года в Токио, Японская империя.
Могила Зорге расположена на кладбище "Тама". Место захоронения содержится в идеальной чистоте. Каменные плиты ведут к могиле, на которой установлен овальный камень из базальта с надписью на немецком и японском языках: "Рихард Зорге" и даты жизни. На камне - плита из полированного чёрного мрамора с надписью на русском языке: "Герой Советского Союза Рихард Зорге", изображением медали "Золотая звезда" и лавровой ветви. Перед овальным камнем на мраморной плите - урна с прахом гражданской или, как говорят японцы, "японской" жены Рихарда Зорге Ханако Исии.
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