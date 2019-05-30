Эксперты рассказали, зачем туристы из стран Ближнего Востока едут в Россию

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Путешественники из ближневосточных стран чаще всего едут в Россию с деловыми целями или оплачивают отдых класса люкс. Как правило, они выбирают пятизвездочные отели и посещают дорогие рестораны, Путешественники из ближневосточных стран чаще всего едут в Россию с деловыми целями или оплачивают отдых класса люкс. Как правило, они выбирают пятизвездочные отели и посещают дорогие рестораны, сообщает АТОР со ссылкой на российских туроператоров.

Эксперты говорят, что классическая культурная программа с осмотром музеев и других достопримечательностей пользуется меньшим спросом, чем эксклюзивные предложения.

Как подчеркивают представители старейшего российского туроператора, особый интерес у путешественников из стран Ближнего Востока вызывают необычные туры, например, поездки на охоту, рыбалку, катание на танках.

"Россия для арабского рынка – это некое откровение, загадка", - объясняет представитель другого туроператора. Такое отношение – результат дефицита информации о нашей стране на местном рынке.

По мнению экспертов въездного рынка, драйвером интереса к поездкам в Россию у туристов из арабских стран стал чемпионат мира по футболу 2018 года. Если прежде они ехали в основном в Москву и Санкт-Петербург, то теперь интересуются и турами в Казань и Сочи. Кроме того, очень популярны студенческие образовательные поездки в Россию.

Как говорят туроператоры, российским отелям и другим объектам туристической инфраструктуры очень важно учитывать фактор "халяль" при приеме туристов-мусульман. Согласно последнему рейтингу халяль-туризма, Россия в 2019 году находится на 46 позиции из 130 стран.