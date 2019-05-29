МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Накануне портал MedicalXpress представил работу американских ученых, которые рассказали о пользе интервальных тренировок. Эксперты подчеркнули, что у занимавшихся спортом людей массовая доля жира сократилась практически на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни.
"Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное", — прокомментировал Онищенко исследование.
По его словам, пожилым людям можно нагружать себя физическими тренировками только при отсутствии проблем с сердцем.
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Бывший главный санитарный врач также подчеркнул, что любой человек с избыточным весом находится либо в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания.
Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, комментируя исследование американских коллег, назвала самым эффективным способом избавления от жира на животе у пожилых людей правильно подобранные физические упражнения и тренировки.
Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко, в свою очередь, назвала физнагрузку недостаточной. По ее словам, нужно избежать дефицита витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В.
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