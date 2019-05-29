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РИА Новости

Диетолог оценила исследование о методах избавления от жира на животе

Вчера, 16:01
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко в беседе с газетой "Известия" прокомментировала исследование о способах избавления от брюшного жира, связанного с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.
Накануне портал MedicalXpress опубликовал работу американских ученых, пришедших к выводу о пользе интервальных тренировок. Специалисты отметили, что у занимавшихся спортом людей жировая масса сократилась почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни.
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Денисенко отметила, что для достижения результата одних физических нагрузок недостаточно.

"Для того чтобы снизить вес, необходимо ликвидировать дефицит в первую очередь витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В", — рассказала она.

Специалист подчеркнула, что в некоторых случаях подобные тренировки и вовсе противопоказаны. В частности, при дефиците ферритина физические нагрузки "только усугубляют гипоксию мозга в первую очередь и клеток организма вообще".
Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева ранее отметила, что правильно подобранные физические тренировки являются самым эффективным способом улучшения здоровья пожилых людей.
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
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Популярные комментарии
Тут еще оказывается и Минздрав оценил этот метод. Ему нечем заняться? Например, наладить работу медучреждений по всей стране, добиться достойных зарплат для медиков в провинции? Нет? Только американских ученых комментировать? Я теряюсь…
29 мая, 16:45
Panikoba Luravdaule
1101002
Способ один - жрать меньше ! А лучше вообще голодать.
29 мая, 16:03
yu55 yu55
621112
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