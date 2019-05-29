Диетолог оценила исследование о методах избавления от жира на животе

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко в беседе с газетой "Известия" прокомментировала исследование о способах избавления от брюшного жира, связанного с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.
Накануне портал MedicalXpress опубликовал работу американских ученых, пришедших к выводу о пользе интервальных тренировок. Специалисты отметили, что у занимавшихся спортом людей жировая масса сократилась почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни.
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Денисенко отметила, что для достижения результата одних физических нагрузок недостаточно.
"Для того чтобы снизить вес, необходимо ликвидировать дефицит в первую очередь витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В", — рассказала она.
Специалист подчеркнула, что в некоторых случаях подобные тренировки и вовсе противопоказаны. В частности, при дефиците ферритина физические нагрузки "только усугубляют гипоксию мозга в первую очередь и клеток организма вообще".
Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева ранее отметила, что правильно подобранные физические тренировки являются самым эффективным способом улучшения здоровья пожилых людей.
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