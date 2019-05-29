Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Самым эффективным способом избавления от жира на животе у пожилых людей являются правильно подобранные физические тренировки, заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева в беседе с Самым эффективным способом избавления от жира на животе у пожилых людей являются правильно подобранные физические тренировки, заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева в беседе с RT

По ее словам, ожирение в пожилом возрасте сопровождается не только увеличением веса, но и снижением массы мышц. Специалист добавила, что жир вырабатывает вещества, которые вызывают сердечно-сосудистые заболевания, а мышечная ткань нормализует работу организма.

Ткачева отметила, что именно поэтому самым лучшим способом поддерживать здоровье в пожилом возрасте становятся сбалансированные тренировки.

Тренировки – не панацея

В свою очередь, член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко считает, что для достижения результата одних тренировок недостаточно.

В беседе с газетой " Известия " она уточнила, что необходимо избежать дефицита витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В.

По ее словам, в некоторых случаях физические тренировки даже могут быть противопоказаны. В частности, при дефиците ферритина физические нагрузки "только усугубляют гипоксию мозга в первую очередь и клеток организма вообще".

Американское исследование

Обсуждение нового метода избавления от ожирения началось после публикации на сайте MedicalXpress американского исследования об эффективности интервальных тренировок.

В эксперименте приняли участие люди в возрасте от 70 лет, половина из которых занимались интервальными тренировками три раза в день в течение десяти недель, остальные вели привычный для них образ жизни.

Вначале занятия длились 18 минут, постепенно их продолжительность увеличивалась до 36 минут. Короткие периоды повышенной физической активности чередовалась с непродолжительными передышками в соотношении 40/20.

У тех участников, которые занимались спортом, жировая масса сократилась почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни. Кроме того, добровольцы прибавили в мышечной массе благодаря физической активности.