Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T19:52Z
https://ria.ru/20190529/1555076975.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147293/39/1472933996_0:187:6000:3562_1036x0_80_0_0_138f3e9f5fb098294a53a3afdfda4522.jpg
РИА Новости

Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе

Вчера, 17:30
16602
© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии
© Fotolia / JenkoAtaman
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Самым эффективным способом избавления от жира на животе у пожилых людей являются правильно подобранные физические тренировки, заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева в беседе с RT.
По ее словам, ожирение в пожилом возрасте сопровождается не только увеличением веса, но и снижением массы мышц. Специалист добавила, что жир вырабатывает вещества, которые вызывают сердечно-сосудистые заболевания, а мышечная ткань нормализует работу организма.
Сергей Литвачук
28 июля 2018, 08:00
"Одна сосиска — два часа пешком". Все больше людей страдает ожирением
Ткачева отметила, что именно поэтому самым лучшим способом поддерживать здоровье в пожилом возрасте становятся сбалансированные тренировки.

Тренировки – не панацея

В свою очередь, член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко считает, что для достижения результата одних тренировок недостаточно.
В беседе с газетой "Известия" она уточнила, что необходимо избежать дефицита витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В.
Человек проверяет вес. Архивное фото
24 сентября 2018, 19:16
Ученые назвали необычный способ быстрее похудеть
По ее словам, в некоторых случаях физические тренировки даже могут быть противопоказаны. В частности, при дефиците ферритина физические нагрузки "только усугубляют гипоксию мозга в первую очередь и клеток организма вообще".

Американское исследование

Обсуждение нового метода избавления от ожирения началось после публикации на сайте MedicalXpress американского исследования об эффективности интервальных тренировок.
В эксперименте приняли участие люди в возрасте от 70 лет, половина из которых занимались интервальными тренировками три раза в день в течение десяти недель, остальные вели привычный для них образ жизни.
Снимок мозга
11 января, 10:02
Ученые нашли необычную связь между ожирением и "усыханием" мозга
Вначале занятия длились 18 минут, постепенно их продолжительность увеличивалась до 36 минут. Короткие периоды повышенной физической активности чередовалась с непродолжительными передышками в соотношении 40/20.
У тех участников, которые занимались спортом, жировая масса сократилась почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни. Кроме того, добровольцы прибавили в мышечной массе благодаря физической активности.
Эксперты отметили, что интервальные тренировки продемонстрировали наибольшую эффективность среди мужчин.
21662127
Обсудить 7
Общество
Популярные комментарии
Запретите ввоз пальмового масла, ужесточите контроль за производством продуктов, закройте все иностранные сети фаст-фуда, введите повышенные налоги на импортные и отечественные газировки, пиво, чипсы и снэки, верните бесплатные спортшколы и секции для молодёжи, глядишь и не надо будет оценивать новые методы избавления от жира на животе.
29 мая, 18:50
Grigory Kolyvanov
4510001
Похоже. совсем, дефицит у нас с умными людьми. во власти(
29 мая, 18:02
Victor -
910000
Рекомендуем
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 сентября 2017
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни "чуть-чуть впроголодь"
РИА
Новости
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Михаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке
Посетитель берет бланк в отделении Почты России
ФАС возбудила дело против "Почты России"
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Фернандо Вальдеррама Пареха
Посла Испании вызвали в МИД России
Мясной фарш
Роскачество проверило мясной фарш
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт
Нефть в истории: как развивалась нефтепереработка в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
Лента новостейМолния