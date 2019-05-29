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РИА Новости

В России завели дело против украинских силовиков из-за обстрела Горловки

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских силовиков после применения беспилотника в Горловке самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в результате чего пострадали женщина и маленькая девочка, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские силовики в ночь на 28 мая атаковали город при помощи ударного беспилотника. В результате ранения получила жительница ДНР.
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"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Игнорируя ранее достигнутые договоренности о прекращении огня и применении оружия на Донбассе, украинские военнослужащие продолжают нападать на мирное население юго-востока Украины, и это уже привело ко множеству жертв и пострадавших, в том числе детей", - сказала Петренко, слова которой приводит пресс-служба СК.
По данным следствия, 27 мая военнослужащие ВС Украины и Нацгвардии, удаленно управляя беспилотником со взрывным устройством, прицельно сбросили снаряд на один из жилых домов в Горловке. В результате были ранены женщина 1948 года рождения и девочка 2013 года рождения.
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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица из числа украинских военнослужащих, причастных к преступлению.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСледственный комитет РФГорловкаПроисшествия
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