Беспилотник силовиков атаковал жилой дом в Горловке, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат украинских силовиков сбросил гранату на жилой дом в Никитовском районе подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, ранение получила мирная жительница, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Ранее начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил журналистам, что подразделения ПВО республики с начала года уничтожили десять беспилотников силовиков в небе над линией соприкосновения.
"Никитовский район, улица Покидько 13. ВСУ (вооруженные силы Украины) скинули гранату с беспилотника. Ранение получила хозяйка 70 лет", - сказал Приходько журналистам.