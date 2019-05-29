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РИА Новости

Рада зарегистрировала поданный Зеленским законопроект об импичменте

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об импичменте главы государства, поданный президентом Владимиром Зеленским, сообщается в среду на сайте украинского парламента.
В сообщении на сайте парламента уточняется, что автором "Проекта закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" числится Зеленский. Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление.
Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.
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