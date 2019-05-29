Рада зарегистрировала поданный Зеленским законопроект об импичменте

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об импичменте главы государства, поданный президентом Владимиром Зеленским, сообщается в среду на сайте украинского парламента.

В сообщении на сайте парламента уточняется, что автором "Проекта закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" числится Зеленский. Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление.