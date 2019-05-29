В Петербурге три человека пострадали при столкновении пяти автомобилей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП с участием пяти автомобилей (Dodge, Renault, Hyundai, Toyota и Volkswagen) произошло в среду в 8.15 мск на улице Лени Голикова,62.

"В результате ДТП водитель автомобиля Renault в средней степени вреда здоровью, пассажир (женщина) автомобиля Dodge в средней степени вреда здоровью, пассажир автомобиля Hyundai (женщина) в средней степени вреда здоровью", - говорится в сообщении.