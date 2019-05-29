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РИА Новости

Депутат от партии Порошенко внес в Раду законопроект об импичменте

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что внес в Верховную раду законопроект об импичменте президента.

"Отдал на регистрацию закон про импичмент президента... Зеленский (новый президент Украины - Прим. ред.) заявлял, что одним из первых законопроектов в Раде появится его президентский законопроект об импичменте. Ну что ж, видно, не успевает", - написал Гончаренко во вторник в Facebook.

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Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский, бывший на тот момент кандидатом на пост главы государства, заявил, что принципами его команды являются равенство всех перед законом, снятие депутатской неприкосновенности и принятие закона об импичменте президента.
Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка 22 мая заявлял, что законопроекты о процедуре импичмента и отмене депутатской неприкосновенности уже готовы, их вскоре представят.
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