Депутат от партии Порошенко внес в Раду законопроект об импичменте

"Отдал на регистрацию закон про импичмент президента... Зеленский (новый президент Украины - Прим. ред.) заявлял, что одним из первых законопроектов в Раде появится его президентский законопроект об импичменте. Ну что ж, видно, не успевает", - написал Гончаренко во вторник в Facebook.