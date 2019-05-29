Выплаты по госдолгу Украины составят почти 40% бюджета, заявили в Раде

"В нынешнем году на обслуживание госдолга уйдет каждая восьмая гривна бюджетных расходов. Суммарные платежи на обслуживание и погашение госдолга составят почти 40% расходов госбюджета. Выплаты по валютному госдолгу в 2019-20 годах сопоставимы с золотовалютными резервами Нацбанка. В 2013 году такую катастрофу нельзя было представить. И сегодня во власть должны прийти те, кто способен её остановить", – цитирует заявление Левочкина пресс-служба партии.