Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T12:23Z
https://ria.ru/20190529/1555059603.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:50:3072:1778_1036x0_80_0_0_0224e79682f461ff7d65a456556149ae.jpg
РИА Новости

Выплаты по госдолгу Украины составят почти 40% бюджета, заявили в Раде

Вчера, 12:23
1532
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Выплаты на погашение и обслуживание госдолга Украины в 2019 году составят почти 40% от государственного бюджета, заявил в среду депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
Киев
27 мая, 16:49
Госдолг Украины увеличился более чем на миллиард долларов за месяц
"В нынешнем году на обслуживание госдолга уйдет каждая восьмая гривна бюджетных расходов. Суммарные платежи на обслуживание и погашение госдолга составят почти 40% расходов госбюджета. Выплаты по валютному госдолгу в 2019-20 годах сопоставимы с золотовалютными резервами Нацбанка. В 2013 году такую катастрофу нельзя было представить. И сегодня во власть должны прийти те, кто способен её остановить", – цитирует заявление Левочкина пресс-служба партии.
По его словам, только ускорение роста экономики поможет реально увеличить доходную часть бюджета.
Монумент Независимости Украины в Киеве
27 мая, 04:49
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
"После парламентских выборов одной из главных целей новой власти должно стать подчинение всех политических целей интересам экономики. Иначе Украина никогда не вылезет из долговой петли", – отметил политик.
По информации депутата, Минэкономразвития прогнозирует снижение роста ВВП Украины в нынешнем году с 3,3% до 2,7%, что является следствием принятия властями в предыдущие пять лет политических решений во вред экономике.
1190001
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Михаил Саакашвили
В Раде назвали возвращение Саакашвили украинского гражданства незаконным
РИА
Новости
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
В Антиохийской церкви призвали ввести санкции против Украины
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат от партии Порошенко внес в Раду законопроект об импичменте
Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
МИД Германии назвал условие, при котором возможен мир на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский надеется, что ВСУ будут выполнять только миротворческие миссии
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко предложила Порошенко взять Саакашвили в "Европейскую партию"
Заправочная станция компании Укрнафта
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко назвала переезд администрации президента в Киеве несвоевременным
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои
Китай приостановил закупку сои в США, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде в Киеве
Не нужно просить "дать Зеленскому время". Времени для Украины больше нет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50ГД поддержала проект, сокращающий стаж для получения российского паспорта
16:48США готовы ввести санкции против европейского механизма расчетов с Ираном
16:46В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
Лента новостейМолния