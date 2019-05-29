Выплаты по госдолгу Украины составят почти 40% бюджета, заявили в Раде

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Выплаты на погашение и обслуживание госдолга Украины в 2019 году составят почти 40% от государственного бюджета, заявил в среду депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
"В нынешнем году на обслуживание госдолга уйдет каждая восьмая гривна бюджетных расходов. Суммарные платежи на обслуживание и погашение госдолга составят почти 40% расходов госбюджета. Выплаты по валютному госдолгу в 2019-20 годах сопоставимы с золотовалютными резервами Нацбанка. В 2013 году такую катастрофу нельзя было представить. И сегодня во власть должны прийти те, кто способен её остановить", – цитирует заявление Левочкина пресс-служба партии.
По его словам, только ускорение роста экономики поможет реально увеличить доходную часть бюджета.
"После парламентских выборов одной из главных целей новой власти должно стать подчинение всех политических целей интересам экономики. Иначе Украина никогда не вылезет из долговой петли", – отметил политик.
По информации депутата, Минэкономразвития прогнозирует снижение роста ВВП Украины в нынешнем году с 3,3% до 2,7%, что является следствием принятия властями в предыдущие пять лет политических решений во вред экономике.